La incidencia ya está en 424 casos con 66 nuevos contagios y 52 brotes abiertos

Las cifras de la pandemia siguen aumentando en cada parte diario y ya se apunta una incidencia acumulada de 424,82 casos por cada 100.000 habitantes contando los diagnósticos de las dos últimas semanas en la provincia de Segovia. A una semana, la cifra está igualmente en el nivel máximo de alerta: 294,5 casos. Siendo cifras elevadísimas, son las más segundas más bajas en una comunidad que registra de media una incidencia de 762,66 y 473,67 casos, respectivamente.

En Segovia se han detectado en 24 horas 66 nuevos positivos a los test PCR y también crecen los brotes, tres más que el día anterior para llegar a 52 que hasta ahora generan 280 casos vinculados en toda la provincia y mantienen la tendencia al alza de la aparición de focos.

Aunque la semana pasada se anunciaba una subida de la actividad hospitalaria ante la profusión de datos den Atención Primaria, lo cierto es que nada ha cambiado en el de Segovia, donde no se han dictado nuevas altas y no hay nadie hospitalizado en planta. Mientras, se mantienen las cuatro personas que hay ingresadas en la UCI, todos con edades por encima de los 45 años, otra demostración de que la mayoría de los contagios de esta quinta ola están afectando a jóvenes que no necesitan hospitalización.