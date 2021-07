La incidencia de la covid baja ligeramente pese a registrarse 88 casos nuevos

La incidencia de la covid en Segovia ha descendido ligeramente este sábado para situarse en 653,51 casos por cada 100.000 habitantes a la vista de los diagnósticos positivos de las últimas dos semanas. Es una variación muy reducida, de cuatro casos, que también se ha producido en el número de casos referenciados a una semana. Este 24 de julio la IA se sitúa en 361 casos frente a los 350 del día anterior. En la provincia hay más de 60 municipios en situación de riesgo “muy alto” en base a la incidencia acumulada. Destacan en esa estadística San Cristobal de Segovia (876 casos por 100.000 habitantes), Segovia (852) o Villacastín, con 741.

No obstante, la curva no cede y sigue creciendo. Sanidad da cuenta de 88 casos nuevos, positivos a las pruebas PCR. Son siete casos menos que el día anterior. Los fines de semana, Sanidad no ofrece datos sobre la evolución de los brotes activos, que el viernes era llegaron 93, con 467 casos vinculados.

Tres altas y nuevos ingresos

Es destacable, porque no ocurría hace varios días, que en las últimas 24 horas se han producido tres altas de pacientes que estaban ingresados por covid, aunque la llegada de nuevos contagiados hace que la ocupación de camas siga siendo exactamente la misma que el día anterior: hay 16 pacientes en camas de planta y cuatro pacientes críticos en la UCI, siempre de acuerdo con los datos aportados por la Consejería.