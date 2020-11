7 Comments

No consideran adecuado ni ejemplarizante que, en plenas medidas de desincentivo de la movilidad por el covid, Patrimonio Nacional siga con su XII Festival de Otoño, Música en la Casa de las Flores. PP, Ciudadanos e IU reclamaron en la Junta de Portavoces que el Ayuntamiento del Real Sitio no autorice más conciertos en la Casa de las Flores, en su defecto, que se ruegue a Patrimonio que suspenda el ciclo.

“No nos han respondido -explica el portavoz del PP, Juan Carlos Gómez-. Se obliga a los ciudadanos a no celebrar reuniones de más de 6 personas, se han cerrado bares y restaurantes y hay toque de queda. En este contexto no parece lo más aconsejable que desde las administraciones se organicen saraos, lo suyo es dar ejemplo y no montar espectáculos en los que van nietos y abuelos. Tal vez será legal pero no es un buen ejemplo”.

Los conciertos, organizados por Patrimonio en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, empezaron el 1 de noviembre, con todos los requisitos de protocolo covid19, toma de temperatura para el acceso y el aforo reducido a 48 personas, aforo que se colmó en el primer concierto. En el segundo, apenas una veintena de asistentes, uno de los cuales explicaba que “había más gente en el escenario y entre el personal que en las butacas”. El tercero está previsto para el sábado 21 de noviembre, a las 13 horas, con el Grupo Beethoven.

También la Diputación y El Espinar

Desde luego, Patrimonio Nacional no es la única institución que está organizando “saraos”. Tanto el Menéndez Pidal de El Espinar como el Juan Bravo, de Segovia, gestionados por el ayuntamiento espinariego y la Diputación, respectivamente, han mantenido y mantienen su programación, igualmente con drásticas reducciones de platea. En el caso de la Diputación con la Muestra Provincial, que tendrá sesión los días 19 (“Este domingo no hay cine”, a cargo de La Alborada de Hontoria), 20 (“Las Troyanas”, de Mirmidones), en tanto el domingo 21 repite Y ahora Q con la obra “Mamaaá”. El diputado responsable, José María Bravo, justifica el mantenimiento de la programación en el consabido “la cultura no puede parar”. Las sesiones a las 19 horas.