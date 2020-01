La Granja aprueba presupuestos con un descenso del 12% respecto a 2019

Pleno de aprobación de presupuestos en el Ayuntamiento del Real Sitio que se saldaba con los seis votos a favor de PSOE, dos de Ciudadanos y uno de Centrados, y en contra tres del PP y el de IU. Son 5.410.236€ frente a los 6.152.756€ del pasado año. O lo que es igual, un contundente descenso del 12,1%.

La razón estriba en que con el cambio de alcalde, ha vuelto una cierta seriedad a la política presupuestaria. El documento aprobado el pasado año, en puertas de elecciones, consignaba en la partida de tasas 1,2M€, al incluir morosos de dudoso cobro. También se incluyeron transferencias de otras administraciones calculadas “a ojo” y se abultaba la partida de enajenaciones. Se facilitaba así que el antecesor de Samuel Alonso dispusiera de una cifra teórica de 6.1M€. De un año para otro han desaparecido por tanto más de 700.000€. Política de maquillaje presupuestario que Alonso ha querido atajar para sus primeros presupuestos como alcaldes.

“Dimos orden de elaborar unos presupuestos máximamente realistas y cautos. Para los ingresos por impuestos se partió de las cantidades cobradas efectivamente en el ejercicio. Tampoco hemos incluido transferencias de otras administraciones, que aunque están comprometidas, no están cuantificadas”, explicaba Alonso.

El argumento convenció a Ciudadanos y a Centrados, que comprometieron su apoyo. Los primeros tras lograr algunas pequeñas aportaciones, como dinero para la mejora de parques infantiles accesibles.

La delegada de Hacienda vota que no

Lo que son las cosas, África Martín, de IU y nominalmente “delegada de Hacienda”, en el particular reparto de áreas que hizo Alonso al principio de mandato, no solo votaba en contra sino que manifestaba su total carencia de responsabilidad en el documento. “Soy delegada de hacienda sobre el papel, en realidad no he participado en nada”, decía la de IU. Alonso, algo mosqueado, quiso matizar estas afirmaciones señalando que desde septiembre ha mantenido perfectamente informada a Martín del presupuesto. Incluso señaló que, a demanda de IU, se recortaron en 50.000€ las partidas de las Noches Mágicas o en 12.000 la de gastos de publicidad y protocolo. No lo negó Martín pero tampoco se dio por aludida. “Para que se hagan una idea, el presupuesto lo recibimos el 17 de enero, y el 24 se modificaba. En realidad hemos tenidos cinco días para analizarlo”, señalaba la concejala.

Además del enfado de ser una “delegada de Hacienda” meramente nominal, el No de IU se justifica en las dudas sobre la liquidez del consistorio para asumir las cuentas. Recordó al respecto como este 2020 se va a pagar 325.000€ en concepto de la primera anualidad sobre un total de cinco pactada con los vecinos del Paseo del Pocillo (entre ellos el ex-alcalde, Félix Montes) para enjugar los 821.000€ (más intereses) que el municipio debe a los vecinos.

Tres veces me engañaron

Dudas que compartió ampliamente Juan Carlos Gómez, del PP. Recordaba el jefe de la oposición que en 2018 se presupuestaron unas cantidades similares a las previstas para 2020, es decir, sobre 5.4M€, pero que en la liquidación presupuestaria resultó que el total gastado ascendía a 4.9M€.

Sin embargo, el No del PP, que en los últimos tres años apoyó los presupuestos de José Luiz Vázquez, se basa en la desconfianza histórica. Recordaba Gómez que en 2017 se acordó votar a favor a cambio de renovar la cubierta de los polideportivos de La Granja y Valsaín. Se les dijo que sí se haría, y no se hizo. Las mismas pasaron en 2018. En 2019 los populares votaron a favor tras comprometer Vázquez una partida de 200.000€ para el mercado de abastos. Tampoco. Tres veces engañado, y sabiendo que sus votos ya no son esenciales, el PP votaba no.

Sustitución del fibrocemento

Sobre inversiones, poco que decir. Los 188.000€ (un 74% menos que el año anterior) irán para el arreglo de la travesía de la CL-601, arreglo de calles como Quinta y Alijares, el cementerio, y el nuevo mobiliario para parques infantiles. Eso sí, en la cuenta faltan por consignar las transferencias ya comprometidas que deben llegar de la Diputación, o de Parques Nacionales. Sobre las primeras, Alonso anunció su intención de dedicarlas íntegramente a la sustitución de tuberías de fibrocemento.