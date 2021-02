La Granja aprieta pero no ahoga y la Segoviana firma el pleno al quince (2-1)

Quince de quince, sigue la Segoviana haciendo historia y contando los partidos por victorias, haciéndose esta vez con el derby provincial y derrotando al CD La Granja por 2-1. Dicho lo cual, si algún rival de los que han pisado la Albuera no se merecía salir de vacío este sería el CD La Granja. Los de Ricardo de Andrés plantaron cara a los de Manu hasta el minuto 80 y solo se les puede criticar cierta falta de pegada ante la portería.

Inteligente planteamiento de los granjeños, dificultando en todo momento la creación de juego en el centro del campo. Añadan que los jugadores se conocen de sobras, que les sobra motivación y que el césped de la Albuera, machacado por una lluvia especialmente intensa en la segunda mitad, no estaba para florituras, y tendrán una igualdad entre los equipo nunca vista en casa esta temporada. Partido que empezaba con ritmo, con el CD La Granja presionando arriba fruto de lo cual llegaba un tempranero gol visitante, en el minuto 10 obra de Lázaro.

A la Segoviana le pasó lo mejor en estos casos, empatar a renglón seguido. Fue en una de las pocas combinaciones del equipo que terminó en tres disparos dentro del área, los dos primeros rechazados por la defensa pero el tercero no, obra de Dani Calleja.

Empezaba de nuevo el partido y con el empate, la lluvia. La Segoviana se hizo con el control de un encuentro que discurría básicamente por el centro del campo con eventuales galopadas por las bandas. Descanso y Manu, viendo que el partido no estaba para exquisiteces, cambió a los killers habituales (Iván, Calleja, Del Castillo) dando entrada a Nogueiro, Arribas y Borrego, y en el minuto 70, al hombre que finalmente sentenciaría el encuentro, Diego Gómez. Pero antes tocaría afrontar 35 minutos de picar piedra ante una organizada defensa que no daba oportunidades a los locales, es más, en esta fase pudieron perfectamente adelantarse los celestes en sendas contras en las que los extremos granjeños se plantaron prácticamente a solas contra el guardameta azulgrana. No remataron y esto fue lo que, en última instancia, salvó a los azulgranas.

Que tuvieron en López a su particular desatascador. Con el campo ya machacado por la lluvia, apenas quedaba otro recurso que jugarla en largo, poner cuerpo y aguantarla en el área, y es lo que hizo inmejorablemente el delantero segoviano salvando los tres puntos en el minuto 80. Agotados unos y otros, el partido terminó ahí. Victoria agónica. La Granja cayó más que de pie y otros tres puntos en el zurrón de la Segoviana en esta histórica temporada.