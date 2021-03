La Gimnástica espera para ascender y la Granja suma tres puntos ante el Ávila

La visita de la Gimnástica Segoviana (1º, 53 puntos) al campo del Real Burgos (10º, 19 puntos) se ha zanjado con el segundo empate de la temporada (1-1) para los de Manu González, en un encuentro en el que los burgaleses quizá se llevaron más de lo que merecían y obligan además a los de la Albuera a seguir esperando para poder confirmar su ascenso de categoría, algo que puede darse matemáticamente incluso la próxima jornada en función de los resultados de sus rivales directos..

En la primera parte del encuentro no se produjeron goles y hubo que esperar al minuto 58 para que Pedro Dango adelantara al equipo de casa. No obstante, 20 minutos después fue Nogueira el que logró igualar el encuentro y, aunque hubo nuevas ocasiones de gol para los visitantes, el marcador ya no se movió.

Por otra parte, la Granja, que acabará esta fase en los puestos de disputa del playoff de ascenso trata de llegar al final de la primera fase de la liga en la mejor situación posible en cuanto a puntos y goles —como se sabe, se arrastran al playoff— y en ese sentido ha dado un paso importante en esta jornada imponiéndose al Real Ávila (2-0). Los granjeños son en este momento novenos, con 21 puntos.