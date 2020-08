La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento concedió el 20 de agosto la licencia de primera ocupación al Palacio de la Floresta, en la calle de San Agustín, convertido en residencia de estudiantes tras la remodelación interior del inmueble.

La licencia no es suficiente, no obstante, para retomar la actividad en el inmueble, pendiente del informe favorable de los técnicos municipales dando por completada la documentación sobre la licencia ambiental, según explicó el mismo jueves el alcalde accidental, Jesús García, que no puso fecha a ese momento.

El pasado invierno se “descubrió” que el edificio de la Floresta estaba funcionando como residencia de estudiantes desde el inicio del curso pese a no contar con la preceptiva documentación y licencias urbanísticas. La alcaldesa decretó en febrero el cese de su actividad en medio de una fuerte bronca política en torno al funcionamiento de los servicios de Urbanismo y la eficacia de sus mecanismos de control sobre la actividad en la ciudad.