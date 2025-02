La FES expone la nueva normativa sobre factura electrónica ‘Verifactu’

A partir del 1 de julio de 2025, empresas y autónomos deberán contar con el nuevo sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria conocido como Verifactu. Se trata de una medida incluida en la ley antifraude que obligará a los profesionales a partir del año que viene a conectar todas sus facturas con Hacienda a tiempo real.

Por este motivo, desde la FES se ha organizado una charla informativa para el próximo martes 4 de marzo en la que los empresarios podrán resolver sus dudas ante esta implantación que, de no cumplirse, puede suponer importantes sanciones económicas.

La charla tendrá lugar en el salón de actos de la FES, en la calle Los Coches número 1 a partir de las 9:00 horas, para lo que es preciso inscribirse previamente, ya que el aforo es limitado. Intervendrán dos personas expertas de la Agencia Tributaria: Ana María Murgui Tejedor, inspectora regional de Castilla y León; y Beatriz Pérez León, técnica superior de Sistemas de la Dependencia Regional de Informática de Castilla y León.

Verifactu es un sistema que garantiza la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas, exigiendo que cada una tenga un código identificador único y que los datos se envíen en tiempo real a la Agencia Tributaria. Esta nueva normativa cambiará la relación entre las empresas, las gestorías y la Administración Tributaria.

Para adaptarse a la ley será obligatorio el uso de un software de facturación certificado que impida la alteración de los datos una vez emitidos. Las facturas estarán dotadas de un código QR para facilitar su verificación y serán enviadas automáticamente por los sistemas de facturación. La comunicación con la Agencia Tributaria será voluntaria, pero las facturas deberán estar disponibles para la AEAT en todo momento, firmadas digitalmente.

La normativa será obligatoria para las empresas y autónomos que emiten facturas a clientes finales o a otras empresas. También deberán adaptarse negocios de sectores con alta incidencia de fraude fiscal, como el sector hostelero, la construcción o el comercio al por menor. Además, se prevé que para las empresas con una facturación inferior a 6 millones de euros, la obligación de utilizar un software de facturación homologado entre en vigor el 1 de enero de 2026.

No cumplir con Verifactu puede implicar sanciones importantes: las empresas que no utilicen software certificado pueden ser multadas con hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, mientras que los proveedores de software que no cumplan con los estándares establecidos podrían enfrentar multas de hasta 150.000 euros anuales.