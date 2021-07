El plan parcial de Quitapesares (Palazuelos de Eresma) está nuevamente paralizado tras un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Duero que considera que en la localidad (5.400 habitantes) no caben nuevas viviendas al haberse superado la capacidad de depuración de agua de la EDAR de Palazuelos, a la que se conectan las aguas residuales de Quitapesares.

La cuestión es que la finca sí dispone de una depuradora, construida expresamente por la antigua Segovia21 para el desarrollo de Quitapesares, pero que no puede funcionar por el escaso caudal a tenor de la escasa población existente en la zona. “Daba averías por la falta de caudal suficiente para depuración, por lo que cesó el servicio en 2018”, explica el diputado responsable de Quinta Real SA, la empresa de la Diputación que gestiona los terrenos, Óscar Moral. Desde entonces, un colector enalaza las aguas residuales del complejo con el general de Palazuelos y de ahí a una depuradora que efectivamente ha superado su umbral de servicio, estando pendiente de acometer la segunda fase de ampliación (en principio, ni tan siquiera proyectada).

En la zona, actualmente viven una treintena de vecinos, más los más de 200 internos en los diferentes centros de Nuestra Señora de la Fuencisla (geriátrico, psicogeriátrico y psiquiátrico) y Moral explica que “si hubiera más vecinos y se consiguiera el caudal necesario, la volveríamos a poner en marcha”. Pero es un círculo vicioso, hay varios proyectos de viviendas unifamiliares en marcha, pero que no consiguen la licencia de obras por el problema detectado por Confederación. Estos proyectos deberán esperar a que se aclare la situación o Palazuelos remita a Confederación el oportuno proyecto de ampliación.

“Sinceramente, creo que el problema está mal enfocado. No tiene sentido impedir las licencias de obras por el tema de la depuración en Quitapesares, cuando ese mismo déficit no es óbice para que en Palazuelos o Tabanera se siga construyendo”, explica Moral. Así, no se puede en Quitapesares porque se supera el umbral de capacidad de la EDAR, pero en Tabanera hay varios proyectos de obra en marcha. “En ambos casos es suelo urbano consolidado”, completa el diputado.

Archivado un expediente por irregularidades contables

En otro orden, la Diputación informaba el 18 de julio del archivo diligencias de la fiscalía del Tribunal de Cuentas por supuestas irregularidades contables en 2018. El Tribunal de Cuentas de Castilla y León incoó un expediente a la corporación al no encontrar las partidas de gastos de una modificación presupuestaria de 165.048€. La Diputación argumentó que se trataba de una “cuestión meramente técnica que no elude ninguno de los principios legales y contables que se exigen a las administraciones locales”, argumento ahora admitido por la fiscalía del organismo que ha decretado el archivo del caso.