La falta de candidatos a presidir la Gimnástica aboca a la gestora a seguir una temporada

La Gimnástica Segoviana informaba que cerrado el plazo para la presentación de aspirantes a la nueva presidencia y ejecutiva del club no se han registrado candidatos, circunstancia que aboca a la actual junta gestora a seguir, al menos, hasta el inicio de la nueva temporada

Achacándolo a las presiones personales recibidas en el polémico proceso de conversión en SAD del histórico equipo segoviano, el pasado 25 de febrero dimitía en bloque la actual junta presidida por Agustín Cuenca, abriéndose el pertinente proceso electoral y quedando el equipo de Cuenca a título de junta gestora hasta la elección del nuevo presidente. Inicialmente el proceso debía concluir el 12 de julio con las votaciones entre los socios, sin embargo, y cerrado el plazo de presentación de candidaturas este 25 de junio ningún socio ha dado el paso adelante por lo que Cuenca seguirá en calidad de gestora, cumpliendo su compromiso de bajo ningún concepto “dejar tirado” al club.

Se acercan días clave, jornada de Play Off que medirá al equipo segoviano contra la Arandina. Será el 18 de julio en Palencia. Si todo sale bien, tocaría entonces jugarse el ascenso a un solo encuentro contra el ganador del Numancia vs Zamora, que se antoja el claro favorito para llevarse el gato al agua. En estas están los jugadores, preparando el trascendental encuentro y que pasa, según prescribe la Federación en esta neo-normalidad, por pasar las pruebas de contagio de covid19, realizadas ayer. De momento no se conocen los resultados pero el técnico cuenta con el grueso de la plantilla para el choque.