El Colegio de Enfermería de Segovia considera que al no garantizarse que sean enfermeras quienes practican el test de antígenos en las unidades móviles su trabajo no están ni “cualificados ni autorizados”. A través de un comunicado la entidad colegial informa que “no podemos entender, ni admitir que una función que recae sobre los profesionales sanitarios cualificados sea realizada por personal de otras profesiones que no están preparados para ello”, al tiempo que anuncian denuncias por intrusismo profesional. La iniciativa sigue la línea de cerrada defensa del gremio frente a los intentos de otros colectivos (veterinarios, farmacéuticos, técnicos de laboratorio o fisios) que se han ofrecido para prestar servicios vinculados al covid.

Recuerdan desde el colegio que “quienes han estado haciendo estas pruebas en los cribados masivos han sido las enfermeras y los enfermeros, personal preparado para ello, y deben ser quienes continúen realizando esta tarea. Estamos hablando de salud y de realizar de manera correcta unas pruebas cuyo resultado es fundamental para intentar frenar la expansión de la pandemia, por lo que deben ser llevadas a cabo por quienes están preparados para ello”, insisten. “Se firman convenios con empresas, pero esas empresas no garantizan que sean enfermeras quienes vayan a realizar este trabajo”.

A la denuncia del colegio se ha sumado también el sindicato SATSE considerando que “profesionales sanitarios, enfermeras y/o médicos son los únicos profesionales legalmente cualificados y habilitados” para este tipo de pruebas.

Tests de antígenos en la biblioteca