En el año 1997 la Fundación Don Juan de Borbón puso en marcha la Escolanía de Segovia bajo la dirección de Mª Luisa Martín, un coro infantil integrado con niños y niñas de entre 8 y 16 años con una trayectoria consolidada e impecable. A lo largo de estos casi treinta años, la Escolanía de Segovia ha formado varias generaciones de voces blancas, en un fructífero camino que ha quedado reflejado en numerosos conciertos, en grabaciones discográficas y en colaboraciones con importantes agrupaciones y directores de orquesta.

Después de 27 años, Mª Luisa Martín deja la dirección, por ello la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, ha abierto la convocatoria para participar en el concurso que determinará la contratación del nuevo director o directora de la Escolanía de Segovia.

Este profesional se encargará, entre otras cosas, de preparar y conducir los ensayos, formar vocalmente a los miembros del coro, planificar los contenidos de los ensayos en base a la agenda de conciertos prevista, definir el repertorio de los programas, trabajar conjuntamente con la coordinadora de la Fundación Don Juan de Borbón en el diseño y organización de la agenda de los conciertos y mantener una comunicación fluida con las familias, asistiendo trimestralmente a las reuniones con la Comisión de Madres y Padres de la Escolanía de Segovia.

Las personas interesadas tienen tiempo para presentar su solicitud hasta el próximo 18 de agosto. Se requiere formación en técnica vocal y/o dirección de coro u orquesta, valorando positivamente tanto la formación en pedagogía musical como la experiencia en enseñanza musical, especialmente en la dirección de coros y coros infantiles.

En una primera fase los posibles candidatos deberán presentar un proyecto pedagógico para la Escolanía de Segovia y, en caso de pasar a la segunda, en el mes de septiembre se enfrentarán a una entrevista y un ensayo de 40 minutos con la propia Escolanía donde trabajarán dos piezas musicales. La primera de ellas “For the Beauty of the Earth”, de Jon Rutter y la segunda podrán elegir entre “Let me fly” de Kirby Shaw u “Oceans and Stars”, de Amy F. Bernon.

El comité de selección valorará, además de la trayectoria de los interesados, la sensibilidad en el trato y la capacidad de generar motivación y un clima de trabajo constructivo y amigable, así como la proactividad e iniciativa para desarrollar un proyecto pedagógico propio que pueda incluir nuevas metodologías e ideas innovadoras en la formación de la infancia.

Tanto para presentar las correspondientes solicitudes como para cualquier consulta o información adicional, los interesados pueden consultar la página web de la institución, https://fundaciondonjuandeborbon.org/escolania-de-segovia/, dirigirse a la Fundación Don Juan de Borbón a través del siguiente correo: fundacion@fundaciondonjuandeborbon.org o llamar al teléfono 921 46 14 00, de 8.00 a 15.00 horas de martes a viernes.