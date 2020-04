La Diputación pide que se baje la tapa… del contenedor

El Consorcio Medioambiental Provincial, dependiente de la Diputación de Segovia, ha pedido a los ayuntamientos que controlen el cierre de las tapas de los contenedores de la recogida de residuos sólidos urbanos. Con la epidemia, no son pocos los vecinos que por miedo al contagio procuran tocar lo menos posible los contenedores por miedo que, a su vez, hayan sido tocados por algún infectado. Así que han multiplicado los casos de contenedores que se quedan abiertos. Mal asunto cuando llueve; el contenedor se llena de agua y se hace inmanejable, por no hablar de los lixiviados generados que deben verterse allí mismo. Incluso no siendo el caso, dejar el contenedor con la tapa abierta es una invitación para pájaros, roedores, gatos y demás fauna, que perforan las bolsas y escampan los desperdicios.

Desde los ayuntamientos recuerdan que el desinfectado de contenedores es una labor que se hace prácticamente a diario, por lo que no hay riesgo de infección, y en cambio esta aumenta con la extensión de las basuras por un mal uso del material. De modo que, en beneficio de todos, recuerden bajar la tapa… también del contenedor.