La Diputación de Segovia celebra pleno el 25 de febrero con una extensa moción socialista como principal punto del orden del día. Son 29 propuestas encaminadas a paliar las consecuencias de la pandemia, entre otros 650.000€ para subvenciones de hasta 450.000 euros para el sector de la hostelería, la restauración, los gimnasios y el turismo, tanto en ayudas directas como en bonos comerciales y, por otro, ayudas de hasta 200.000 euros para el sector de la cultura, el ocio y los espectáculos. Una suerte de “plan Relanza” alternativo.

Entre las cuestiones ordinarias figura la propuesta para dotar de un plus de penosidad para los trabajadores de centros residenciales. Básicamente, se trata de un plus de 23€ por cada día de trabajo efectivo realizado en áreas de atención en las zonas de confinamiento por covid. Los beneficiarios deberán acreditar que un 80% del turno de trabajo completado se haya efectuado en estas “zonas sucias” y que conllevan riesgo de contagio además de trabajar con EPIS y demás instrumento de protección personal. El plus tendrá efectos desde el 2 de enero y forma parte del régimen de “retribuciones especiales” aprobado en diciembre y que contemplaba precisamente la incorporación de este tipo de plus por tareas “de especial penosidad o esfuerzo”.