Pleno de octubre en la Diputación de Segovia y que ha vuelto a comenzar con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género registradas en el presente mes. Por unanimidad de todos los grupos políticos, se ha aprobado la ampliación de los plazos de justificación de diferentes subvenciones concedidas a los ayuntamientos como las del PAIMP, obras singulares, el Plan de Infraestructuras Rurales o aquellas destinadas a la adquisición de maquinaria e equipamiento de vialidad invernal, o mobiliario urbano. Una ampliación forzada por la escasez de empresas y el retraso en el suministro de materiales y equipamientos. Esta circunstancia ha obligado a muchos ayuntamientos a solicitar prórrogas para terminar las obras por lo que se ha acordado extender el plazo de ejecución y justificación de las obras subvencionadas hasta el próximo 17 de diciembre, sin necesidad de que los ayuntamientos efectúen una nueva solicitud.

Ampliar el centro de rechazo en Los Huertos

En la sesión también se ha dado cuenta de la adenda por la que se modifica el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales, que ascenderá a 7.160.000 euros, tras la incorporación de más de un millón de euros, así como la cesión de una nueva finca al Consorcio Provincial de Medio Ambiente para ampliar el centro de residuos de Los Huertos con la construcción de un depósito controlado de rechazos. Igualmente se ha aprobado una modificación de crédito por 2.6M€, con la abstención del PSOE en razón de que, en palabras del diputado Alberto Peñas, “en desacuerdo con algunas de las partidas incorporadas para proyectos concretos en consistorios de la provincia, así como otras destinadas al Museo Esteban Vicente o la Casa Segoviana en Barcelona porque son recursos que dejan de invertirse en nuestros pueblos”.

Primar la responsabilidad

Había también dos mociones socialistas. Una relativa a la elaboración de un estudio sobre la situación actual del fibrocemento en los municipios y destinar fondos específicos a la sustitución de estas redes, y que no ha prosperado ante el rechazo de la coalición PP-Ciudadanos, que justificaban su no en la idea de mantener la inversijoón a los municipios que la incluyan. “Si ahora diésemos esa subvención a los que no han utilizado el PAIMP para ello, estaríamos discriminando a los que han sido responsables y no se han dedicado a hacer pistas de pádel o parques infantiles”, argumentaba Ángel Jiménez.

… Y como siempre, los bomberos

En la segunda, igualmente rechazada, el partido socialista ha pedido la elaboración de un Plan de Parques de Bomberos Profesionales que “contemple, como mínimo la red que establece la Junta de Castilla y León en el Decreto 10/2021 de 31 de marzo para la provincia de Segovia”, tal y como ha explicado el portavoz socialista, Máximo San Macario, quien ha dicho que “deben ser los técnicos quienes decidan, con criterios objetivos, dónde deben estar los parques de bomberos de la provincia”. Una cuestión, que una vez más, ha suscitado un largo y enconado debate ante dos modelos enfrentados. El viceportavoz de los populares, Óscar Moral ha preguntado a los socialistas cómo financiar la red de parques que proponen pues “costarían 25 millones al año a esta Diputación”. Moral ha insistido a San Macario que “podía haber traído una moción para que el Ayuntamiento de Segovia no multiplicara por cuatro el coste del servicio, seguro que así lo hubiéramos aprobado y podíamos haber hecho más fuerza para conseguir un convenio más favorable para los pueblos de la provincia”.