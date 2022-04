12 Comments

El lunes se celebrará por fin el debate que investirá a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de Vox. El partido de extrema derecha que está en contra de las autonomías, formará por primera vez parte de un Gobierno autonómico, algo que reclamó tan solo unas horas después que cerraran las urnas.

Ya hemos hablado y probablemente lo seguiremos haciendo de dos de las medidas más controvertidas que ha aceptado el “nuevo” PP de Feijóo: la futura ley de violencia intrafamiliar que por mucho que vaya a convivir con la ley de violencia de género de Castilla y León tiene una clara intención de sustituirla y la de concordia que borrará cualquier intento de búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Pero merece la pena detenerse en la propuesta que ya se ha hecho en la Comunidad de Madrid sobre reducir el número de diputados en la Asamblea y que en Castilla y León se ha trasladado , de momento, en la reducción de la asignación a los grupos parlamentarios y el número de portavocías de los mismos y que Vox ha venido a denominar “gastos superfluos”.

En Castilla y León la reducción del número de parlamentarios o más bien procuradores y procuradoras implicaría una reforma del Estatuto de Autonomía ya que es ahí donde se indica el número que corresponde a cada provincia. El artículo 21.2 establece la provincia como circunscripción electoral asignando a cada una tres procuradores como mínimo y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. De ahí que, por ejemplo, nuestra provincia pasara de 7 a 6 procuradores en 2019 debido a la pérdida de población. Es improbable que el PP acepte abrir un “melón” de estas características teniendo en cuenta la dependencia para gobernar del partido de extrema derecha y que probablemente le exigiría a la vez la reforma de otras cuestiones.

Lo que si está dispuesto a asumir el PP, sin embargo, es la reducción de la asignación a los grupos parlamentarios y las dedicaciones en exclusiva. Todo esto se decide en la Mesa de las Cortes, al igual que los sueldos de los mismos miembros y las dietas que cobrarán por asistencia a Plenos y comisiones.

Con la mayoría en la Mesa de las Cortes, Vox y PP han decidido reducir las asignaciones a los grupos parlamentarios así como reducir las liberaciones para procuradores y procuradoras con dedicación exclusiva. Eso sí, dejan intactas las remuneraciones de los miembros de la Mesa que aumentaron en 3.000€ al año con la llegada del 2022 quedando en 76.335€ anuales más 1.800€ al mes en indemnizaciones por gastos.

No todos los procuradores y procuradoras de las Cortes de Castilla y León están liberados sino que su sueldo depende de las dietas y el kilometraje de los Plenos y las Comisiones a las que asistan. De hecho el número de personas que cobran de esta forma es el más numeroso. Dietas que cobran de manera íntegra y que durante el 2021 supuso casi 1.5 millones de euros a las Cortes de Castilla y León. Dietas que son mucho menos controlables que cualquier sueldo fijo y que todavía no hay estudio que haya demostrado que este sistema suponga un ahorro a las arcas públicas.

Pero el sistema de dietas no solo no se sostiene en términos económicos, tampoco lo hace en términos de igualdad de acceso a las Instituciones ya que impide que toda la ciudadanía pueda hacerlo en igualdad de condiciones por las dificultades de no tener exclusividad para la labor pública.

La trampa también está en la reducción de las asignaciones a los grupos parlamentarios. Principalmente lo que se hace con este dinero es contratar personal, encargar informes y otras cuestiones que permiten controlar al ejecutivo, al Gobierno.

Todas estas medidas que presentan Vox y PP no hacen más que recortar la democracia ya que disminuye la capacidad de control del Parlamento a los parlamentarios de la oposición. No debemos olvidar que algunos casos de corrupción han sido descubiertos gracias a esta labor.

Parece que el poder legislativo le sobrara a Vox y al PP. Curioso porque es éste quien realmente es elegido por la ciudadanía y lo tratan como si no tuviera importancia, como si fuera un poder menor y como si controlar fuera menos importante que ejecutar, vamos que fuera “superfluo”.

Supongo que Juan García- Gallardo Frings también recortará su sueldo. No olvidemos que ocupará una vicepresidencia sin competencias por la que cobrará 70.000€ anuales, más las dietas de acudir a los plenos y esto sí que es superfluo.