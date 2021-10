La covid mantiene la tendencia al alza pero el hospital tiene menos pacientes

La tendencia al alza de la incidencia de la covid se mantiene un día más este 19 de octubre, y van cuatro semanas en crecimiento, en el que la Junta reconoce 17 casos nuevos en la provincia de Segovia.

En esta tendencia, la tasa de incidencia supera otra vez los 100 casos por cada 100.000 habitantes (102,95), acercándose ya a niveles de “riesgo alto” de los que salió el pasado verano. Ya son 23 los municipios de la provincia que están fuera de la situación de la nueva normalidad, después de incorporarse al listado el de Samboal, ahora en “riego alto” y con el incremento de los casos en Carbonero el Mayor, que ahora está en situación de “riesgo medio”.

Parte de ese incremento procede de los brotes en el ámbito de grupos de trabajadores temporeros en explotaciones agrícolas del norte de la provincia, aunque no todos. De hecho, en la lista de los brotes del ámbito laboral ya no aparece el de Nava de la Asunción, ya desactivado. Por el contrario, han vuelto a aumentar los casos en los focos de Chañe, donde hoy hay 30 positivos y 45 contactos, Fuente el Olmo de Fuentidueña (16 y 32); Navalmanzano (6 y 11) y Sanchonuño (11 y 16). No hay variaciones en el de Mozoncillo donde se mantienes 26 positivos y 34 contactos.

Más allá de los cuatro brotes del ámbito laboral, la incidencia de casos también afecta a otros puntos de la provincia. Si bien, hoy hay un brote menos que ayer, 14 en total, aumentan los casos vinculados que ya suman 144 personas, siempre según la estadística aportada por Sanidad.

Cuatro personas en el hospital

La buena noticia es que esos nuevos contagios no se traducen en ingresos hospitalarios. En realidad, el centro sanitario segoviano está en niveles muy bajos de ocupación de camas por la covid, más después de las tres altas que se han dictado en las últimas 24 horas que permiten el recuendo de “sólo” cuatro pacientes ingresados en planta, mientras que en la UCI no hay pacientes covid desde hace ya seis días. Sanidad achaca la atenuación de los síntomas de los contagiados a la vacunación general llevada a cabo entre la mayoría de la población.