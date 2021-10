La covid dispara en un 83% la lista de espera para operaciones en Segovia

Es la otra cara del covid, el incremento de las listas de espera. El coste sanitario de una epidemia que ha obligado a la sanidad pública a centrarse en el día a día de la enfermedad en detrimento del funcionamiento “normal”. Así, frente a los 54 días de media que había que esperar para intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Segovia al término del tercer trimestre de 2019, el último dato aportado por la consejería de Sanidad habla de 90 días de media. Un incremento del 83%.

Por especialidades la que está peor es ginecología, con un aumento de la demora del 371% en los días de espera para las 89 usuarias en lista de espera a 30 de septiembre y respecto a las que había en 2019. Le sigue la especialidad más demandada, traumatología (135%) y oftalmología (84%). De hecho, la única especialidad que se salva es dermatología, con 7 pacientes en espera frente a 14 en 2019.

Con todo, la espera para pacientes de prioridad 1 (cuyas intervenciones no admiten demoras superiores a 30 días) está en un 100% por debajo de esos 30 días en Segovia para los 79 pacientes con intervención programada. De hecho, solo 3 hospitales de Castilla y León no dan abasto para atender a pacientes prioritarios en el plazo fijado, son el Complejo Asistencia del Burgos (solo abarca al 77% de los prioritarios, Salamanca (79%) y Río Hortega (98%). No pasa lo mismo con los pacientes de prioridad 2, con intervenciones que no deberían superar los 90 días. En este apartado en Segovia de 291 pacientes en lista hay 78 que no han podido operarse en el plazo prescrito lo que supone una tasa del 76%. En Segovia, hay 3 pacientes que llevan más de un año esperando la operación.

Radioterapia en Recoletas a partir de noviembre

Por otro lado, y a tenor de lo avanzado de las obras del futuro servicio de radioterapia oncológica del hospital Recoletas de Segovia, la antigua Misericordia y que por concierto prestará este servicio a la sanidad pública, la Junta confía con poder derivar allí a los pacientes a partir de mediados de noviembre, una vez se completen las pruebas del el Consejo de Seguridad Nuclear y los tests radiofísicos.

También anuncia la Junta la puesta en marcha del proceso de compra e instalación de aparatos para la renovación del servicio de radiodiagnóstico, que de cumplirse los plazos entrarán en servicio a principios de 2022. El nuevo equipo, valorado en 260.000€ realizará radiografías de tórax, abdomen y óseas. Dispondrá de tres detectores radiológicos digitales en mesa, mural y uno móvil con conexión inalámbrica, permitiendo su uso para exploraciones en pacientes ambulantes y encamados. La idea es mantenerlo en servicio las 24 horas de los 365 días del año. En la actualidad, la carga asistencia del equipo radiológico es de unos 5.000 estudios anuales.