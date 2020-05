La consejera Casado se confiesa

Días de pánico en los que la curva era una recta apuntando al cielo. De decisiones morrocotudas, de lágrimas y enfados. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha sido la imagen de la epidemia en Castilla y León, la que en todo momento se ha llevado las críticas y cargado con el peso. Rompió a llorar en directo en una especialmente dramática rueda de prensa pero por lo común ha dado una imagen de temple y calma, de tranquilidad. Acaba sus entrevistas en plan lo que es, una doctora, “Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho”, nos dice a los periodistas.

Casado daba a El Confidencial una interesantísima entrevista a pachas con su colega de Castilla La Mancha, de esas raras en las que se habla a calzón quitado. Un relato en primera persona de la peor crisis desde el peor sitio posible. No tiene desperdicio.

Reconoce Casado, una reputada médica de familia, como “China parecía muy lejos” y no fue hasta que se desató la crisis en Italia que le vieron las orejas al lobo. Contaban con que se repitiera la situación de la gripe A de 2009, cuando la alarma suscitada no fue pareja a los daños padecidos. No la que se les vino encima.

Madrid era un volcán

El 9 de marzo confiesa Casado que pidió cerrar las comunicaciones de Segovia con Madrid, algo que en sus comparecencias reconoce que sí se pudo hacer con Aranda de Duero, y a lo que ella achaca el menor impacto de la epidemia en Burgos, cuestión que se agravó con el cierre de las residencias y la venida de muchos madrileños a pasar la cuarentena al pueblo o segundas residencias. También habla de la dramática carencia de material. Otro factor que jugó en contra fue la decisión del ministerio de centralizar las compras cuando eran las autonomías las que tenían más experiencia en las redes internacionales. Se encontraron con un mercado salvaje. Recuerda como empresarios americanos le levantaron un avión cargado de material a pie de pista. “A las cinco de la mañana nos abrían el banco porque sin el dinero no salía y una hora antes se presentaron unos americanos con unas carteras llenas de dólares y nos levantaron el avión”, recuerda. En los Estados Unidos compraron 100 respiradores. “Nos mandaron 35 y estáte contento”.

Carestías también con las pruebas PCR “Cuando la OMS hablaba de test masivos estábamos muertos de la pena: ¿pero qué nos estás contando? No tenemos PCR, no nos llegan, y encima nos dicen que masivos. Creo que se interpretó mal. Masivo quería decir a los sospechosos” y defiende una política selectiva en las pruebas, hacer masivamente tests entre sospechosos de padecer la enfermedad.

El virus no ha perdido fuelle

Casado es prudente, y ha sido clave en la política de la Junta de Castilla y León de frenar los saltos de fase. “Hemos tenido una incidencia bestial en Soria y en Segovia mientras que Burgos, León y Palencia parecen otras comunidades. No comparto la sensación de que sea un fracaso no estar en fase uno. Me preocupa la movilidad. Si Madrid corre mucho y empieza a salir a las comunidades con el covid circulando podemos tener el mismo problema y nos aterroriza”, explica. Y recuerda que virus no ha perdido fuelle, que el confinamiento solo ha hecho que ponérsolo difícil. “Si se lo ponemos fácil, vuelve. Desde el nueve de marzo hasta hace muy poco ha sido horrible”, concluye.