La concejalía de barrios alerta ante el incremento de robos en casas de la capital

En las dos últimas semanas se han verificado una decena de robos en el interior de viviendas de Segovia capital. El barrio de Ciudad y Tierra, La Albuera y San Millán han sido una de las zonas visitadas por los ladrones. Ante esta situación, la concejalía de barrios, en colaboración con la Policía Nacional, está remitiendo información a asociaciones de vecinos y entidades cívicas de la ciudad recordando las pautas a seguir para no ponérselo fácil a los ladrones.

Cuestiones básicas como cerrar la vivienda con llave, evitar que la casa parezca abandonada, no difundir en redes información sobre salidas vacacionales, son algunos de los consejos que se emiten desde la concejalía. En caso de oír ruidos extraños, observar actividad donde no debería haberla, ver personas o coches no habituales merodeando, mirillas manchadas, hilos de silicona y objetos fijados o marcas extrañas entre el marco y la puerta, ver ventanas rotas o la puerta de su domicilio abierta se debe avisar inmediatamente al 091 y, en ningún caso, entrar en la vivienda.