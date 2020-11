La campaña de bonos ha inyectado 638.000 euros al comercio, según el Ayuntamiento

El Ayuntamiento considera que la campaña “Son compras y mucho más” ha tenido una buena acogida entre los comerciantes y los ciudadanos y se conforma con haber gastado sólo una tercera parte del presupuesto total que se presupuestó para esta iniciativa. Tal es el convencimiento que anuncia que pondrá en circulación nuevos bonos el próximo diciembre.

La campaña “Son compras y mucho más” de bonos de comercio ha “colocado” en los comercios segovianos sólo 16.600 bonos, una tercera parte de los previstos cuando se diseñó la iniciativa aunque su rendimiento ha sido elevado y su uso ha supuesto ventas por 638.000 euros.

Así se desprende de las declaraciones del portavoz del Gobierno municipal, Jesús García, que ha recalcado que cada bono de diez euros ha generado, de media, compras por 40 euros poniendo en movimiento “un dinero que se ha quedado en Segovia y que también ha provocado movimientos en otros sectores económicos”.

García hizo balance de una campaña concluida el pasado 31 de octubre que no ha recibido todo el respaldo ciudadano que se esperaba cuando se diseñó a pesar de haber sido prorrogada y de estar acompañada de una importante promoción publicitaria pero no dudó en considerar que “ha funcionado” y que ha cumplido el triple objetivo de fomentar el comercio local, “ayudar al sostenimiento del comercio de proximidad y concienciar a la ciudadanía”, dijo haciendo poco caso a las críticas que recibe desde el Grupo Municipal Popular que liquidó diciendo que su crítica “es lógica porque para ellos todo es malo y no son muy constructivos”.

Más bonos en diciembre

Así las cosas, el edil anunció que empleará este mes en realizar los trabajos administrativos que permitan que en diciembre se ponga en marcha una nueva campaña similar. Lo cierto es que en realidad será una nueva prolongación de la actual en la que el departamento empleará el dinero sobrante de la que acaba de concluir, más de 280.000 euros, aunque con retoques en las bases ya que “quizá se hagan algunos cambios”.

Las cifras oficiales de la campaña ahora concluida refieren la adhesión a la campaña de 122 comercios de la práctica totalidad de los sectores comerciales, mientras que han sido 14.083 los ciudadanos —desde 16 años— que han participado y que se habrían descargado 26.000 bonos pero sólo habrían canjeado 16.625. Al parecer, el empujón final —y la posibilidad para los promotores de presentar unas cifras algo más “aseadas”— se produjo en los últimos cinco días de vigencia del programa, cuando se canjearon 5.000 bonos, la tercera parte del total, siempre según el edil

Los usuarios de estos bonos han sido mayoritariamente mujeres, concretamente 8.086 frente a 5.997 hombres, una relación que García equipara al reparto de sexos en la sociedad segoviana, mientras la mayoría de los que han acudido a las tiendas (el 62 por ciento, concretamente) han sido mayores de 30 años.