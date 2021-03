La pandemia experimenta este 9 de marzo un ligero repunte en la estadística. Se trata de movimientos moderados al alza que además se repiten en toda la comunidad y aunque no son alarmantes, deben ser observados con precaución. Lo cierto es que hoy no hay prácticamente ningún indicador que mejore los números del día anterior aunque hay que destacar que, un día más, van nueve, no ha habido que lamentar fallecimientos en el hospital de Segovia.

Este martes hay 14 casos nuevos detectados por test PCR, nueve más que el día anterior, pero es que también se ha estancado la referencia sobre los brotes que permanecen activos: hay 20 en total con 167 casos vinculados frente a los 169 del lunes. En las últimas 24 horas se ha desactivado un brote pero se ha activado uno nuevo en la capital, con 5 positivos y 20 casos vinculados.

Además, no ha habido nuevas altas hospitalarias y, por el contrario, si un nuevo ingreso, como se esta haciendo habitual en las últimas jornadas. Hay 17 pacientes ingresados en planta en este momento lo que supone que están ocupadas el 5,23 por ciento de las camas totales en planta y que esta referencia vuelve a situación de “riesgo medio” cuando ayer estaba en “riesgo bajo”. La UCI se mantiene igual que el día anterior, con 14 pacientes, una ocupación que supone el 45,16 por ciento de la capacidad total de la Unidad, en zona de riesgo “muy alto” y muy lejos del 25 por ciento que se lleva buscando varias semanas, sin conseguirlo, y que es para las autoridades sanitarias una barrera imprescindible para pensar en cambios de nivel de alerta. (Segovia está en alerta 4 y la situación no se revisará hasta el 22 de marzo).

Más tasa de incidencia y capacidad de contagio

En estas circunstancias, la tasa de incidencia no varía si se toma la referencia de dos semanas (104,90 casos por cada 100.000 habitantes) pero si empeora ligeramente a una semana, pasando de 37,14 a 43 casos por cada 100.000 habitantes. Otra cifra para la preocupación: Segovia ya es la tercera provincia con mayor número reproductivo básico y la capacidad de contagio se ha situado en 0,86, solo por detrás de Burgos y Soria (0,90) y también por encima de la media de la comunidad que está en 0,84.

También hay que destacar que Educación ha ordenado la cuarentena para una nueva aula en la provincia, concretamente en el CEIP Marqués del Arco, de San Cristobal de Segovia.