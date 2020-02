La alcaldía de Palazuelos en el alero… ¿Qué viene ahora?

De un día para otro, Jesús Nieto ha perdido la mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Palazuelos; solo tiene los 4 concejales de su grupo en un pleno de 13, después de que sus dos socios de gobiernos, los dos concejales Ciudadanos y el de los independientes de DNP, le dieran la espalda y se opusieran (caso de C’s) o se abstuvieran (DNP) al proyecto de presupuestos 2020.

Lo que abre una etapa incierta en el consistorio del alfoz. ¿Qué viene ahora? De momento Nieto mantiene en sus puestos a los concejales díscolos. José González sigue como teniente alcalde y al frente de personal y deportes, en tanto Hénar Gómez mantiene Cultura y Festejos y Verónica Rincón sigue también como teniente de alcalde y teóricamente al mando de Urbanismo.

De momento no hay reacciones. Se han aplazado “decisiones duras” en un intento de abrir una segunda fase de negociación que facilite el sí a los presupuestos. Algo a lo que Nieto invita a todos los grupos. “El que quiera echar esto para adelante, bienvenido sea. A mí me es igual el color”, explicaba a Acueducto2.com. Y recuerda Nieto que hay cosas que no pueden esperar. “Lo más urgente es cambiar el césped artificial del campo de fútbol, que está muy mal, y además solo se puede cambiar en verano. Si no hay presupuestos pronto, y dado que hay que adjudicar los trabajos y eso lleva su tiempo, no lo podremos hacer este año y quedaría para el siguiente”, explica.

González también se abre a la negociación, si bien señalando que “lo que nosotros pedíamos era que negociara los presupuestos con nosotros, que nos sentáramos los tres partidos y se hicieran los presupuestos. Y no se ha ha hecho así”, dice. Algo en lo que le respalda la independiente Verónica Rincón, que en el pleno lamentaba la falta de participación de su grupo en el documento.

El PP lo niega. Insiste en que se han debatido las propuestas e incorporado las que se han podido, como por ejemplo la cancha polideportiva de Tabanera, que era una demanda de DNP. “Si otras cosas no se han podido llevar a los presupuestos ha sido por motivos técnicos, porque tal como ellos lo querían no se podía aprobar”, añade Nieto.

Y si falla la negociación…

Pero si falla la negociación, en este momento abierta a “todo el que quiera ayudar”, a Nieto le queda un comodín en la manga: la cuestión de confianza. Es un instrumento contemplado en la ley por el cual un alcalde puede aprobar los presupuestos siempre y cuando no pierda una moción de censura. En otras palabras, la moción de confianza equivale a desafiar al pleno a nombrar un nuevo alcalde y, si no lo hace, se dan por ratificados los presupuestos.

De momento, ni Ciudadanos ni PSOE, y cualquier moción de censura pasa por los tres concejales socialistas, se plantean dar ese paso. “Ni nos lo hemos planteado ni nos lo han planteado”, reconoce Daniel Bravo, portavoz del PSOE, que recuerda que fue “Nieto quien eligió a sus socios, por lo que le compete a él salir de esta situación”. En similares términos se expresa González: “de momento no se plantea esa posibilidad”.

La cuestión de confianza

No parece haber una moción de censura en marcha pero la cuestión de confianza, instrumento diseñado para impedir precisamente que una fragmentación política paralice la vida municipal, tampoco está exenta de riesgo. Según La LOREC, un alcalde puede presentar una cuestión de confianza en cuatro casos, siendo uno de ellos la aprobación de presupuestos. Básicamente consiste en una votación vinculada a dar luz verde a los presupuestos. Si el alcalde la pierde el pleno está obligado a, en el plazo de un mes, votar una moción de censura, lo que en Palazuelos pasa porque C’s e IU apoyen al PSOE, o sea un pacto a tres, o un pacto a cuatro apoyándose alternativamente en los otros dos concejales que quedan (los de DNP y Podemos).

Si de esta moción de censura no surgiera un nuevo alcalde, Nieto automáticamente seguiría al frente del consistorio y con los nuevos presupuestos aprobados. Se volvería a la situación de geometría variable que ha marcado la pauta los últimos ochos años. Pero todo tiene sus riesgos, aunque aparentemente hoy parece imposible un acuerdo de gobierno alternativo al PP, fuerza más votada en mayo, podría pasar perfectamente que tanto IU como Ciudadanos optasen en última instancia por dar un cheque en blanco a Bravo y auparlo a la alcaldía gratis. Y eso sin contar con el siempre imprevisible voto de DNP y Podemos. Pese a todo, y en una de malas, Nieto está dispuesto a jugársela y además en cuestión de días. “Hay proyectos que no pueden esperar, así que lo que sea será este mismo mes”, concluye el aún alcalde. Se avecinan horas intensas.