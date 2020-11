La Junta de Gobierno Local ha aprobado finalmente la prórroga del contrato de la ORA con la empresa concesionaria, Aparki S.A. Se trata de la novena prórroga de este contrato aunque en esta ocasión se han incluido cláusulas aparentemente favorables y por iniciativa de la empresa, según explicó la alcaldesa, Clara Luquero, en referencia a la “rebaja” de más de 250.000 euros con un canon entre 120.000 y 150.000 euros anuales que se ha aplicado.

En el anterior mandato, el Gobierno socialista repitió el anuncio que lleva realizando 17 años de que llevaría a cabo un nuevo concurso de adjudicación antes de las elecciones, aunque lo cierto es que ni siquiera llegó a prepararse el pliego. El retraso, según la alcaldesa se debe a que “la ORA está condicionada por muchas decisiones de movilidad importantes para la ciudad”, así que habrá que esperar al momento en el que haya un “acuerdo suficiente” en este sentido.

No hay fecha, siquiera aproximada y eso a pesar de que Luquero asegura que “el equipo de Gobierno ha hecho su propuesta con claridad y rotundidad y ahora hay que trabajar en el logro de consensos” aunque, pese a la insistencia de los informadores, del contenido de esa eventual propuesta no dio una sola pista escudándose en una presunta negociación que estaría en marcha en este momento de la que prefirió no explicar detalles.

En este marco, situó la prórroga recién aprobada —con los únicos apoyos de PSOE e IU— como “una solución de transición” con márgenes sumamente amplios ya que, por un lado “el contrato establece que se pueden realizar prórrogas hasta que el contrato cumpla cincuenta años” y, por otro, en la propia prórroga se establece que su plazo, de dos años, puede interrumpirse en cualquier momento si el Ayuntamiento lo estima así.

Para eso tendrían que cerrarse esas “negociaciones” que la alcaldesa dice que están abiertas y en ese ámbito resolver asuntos de movilidad como el del futuro peatonal o aún con tráfico en el casco antiguo o si se sigue optando por un modelo de gestión municipalizado o mediante concesión, como actualmente, entre otras muchas incógnitas que, de momento, la prórroga deja aplazados.