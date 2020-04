La alcaldesa devuelve las competencias a la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local volverá a reunirse semanalmente a partir del 8 de mayo, según ha decidido la alcaldesa, Clara Luquero, que de este modo devolverá al organismo las competencias de Gobierno que avocara para sí cuando entró en vigor el estado de Alarma.

La recuperación de la “normalidad” en el Ayuntamiento se completa con la recuperación de las reuniones de las comisiones informativas de los distintos departamentos municipales con la capacidad de dictaminar los asuntos de pleno o con el mero carácter informativo sobre asuntos en proyecto o tramitación.

El pleno municipal volverá a celebrarse también con la periodicidad habitual, una vez al mes, eso si, después de que se celebre la sesión correspondiente a abril el próximo 8 de mayo.

Como quiera que el Ayuntamiento no ha preparado el dispositivo para celebrar una sesión telemática, el pleno del día 8 volvá aer ser presencial y sin que esté presente toda la Corporación ya que se contará con la presencia de los portavoces y una representación mínima de ediles que garantice la representatividad de cada grupo en el hemiciclo. Desde el Gobierno local no se han explicado los motivos por los que, en dos meses, no se ha podido establecer el sistema no presencial que si utilizan con normalidad diversos pueblos, grandes y pequeños, de la provincia o la Diputación provincial.

Portavoces informados

Además, la Junta de Portavoces se reunirá semanalmente y añadirá a sus atribuciones habituales, seis semanas largas después de declararse la alarma sanitaria, la de ser un órgano de carácter informativo en el que todos los grupos tengan información directa de las situaciones que se planteen por la crisis por la epidemia y puedan a la vez realizar aportaciones o sugerencias respecto a las posturas a tomar por el Consistorio en cada momento.