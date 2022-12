4 Comments

El consejo de ministros aprobaba en su sesión del 28 de diciembre la ubicación en Segovia de la Agencia Española del Tapizado, ente que vela por la calidad del tapizado español y dependiente del ministerio de Calidad en la Transparencia Tecnológica e Igualdad.

“Es un día que marca un antes y un después en la historia de Segovia. Nos ha costado mucho trabajo entrar en el pulso por traer a la ciudad entes que descentralicen la administración. Esto sin duda marcará un salto cualitativo en la promoción económica de la ciudad”, señalaba la alcaldesa Clara Martín, en una rueda de prensa multitudinaria en la que no ha podido ocultar su emoción fundiéndose en un emocionado abrazo con el diputado José Luis Aceves, clave en el éxito de este hito laboral.

“La gente no sabe la importancia del tapizado, que es el gran desconocido en la lucha contra el cambio climático -explicaba Aceves-. Yo mismo me he sorprendido por sus aplicaciones, pues no solo se tapizan sofás, qué va, también cojines y sillas, y aunque realmente es una agencia, no menor, pero tampoco de primera entidad (no nos engañemos) tiene un gran futuro en la lucha contra el cambio climático”.