La aecc insiste en la eficacia del test de prevención de cáncer de colon

La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, este 31 de marzo, ha invitado a la población a participar en los programas de cribado que pueden ayudar a superar este tipo de tumor en el 90% de los casos si se detecta a tiempo. El test de sangre oculta en heces, que en Castilla y León es accesible en todos los centros de salud, disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%. Además, en un estudio realizado con los datos del Programa Poblacional del País Vaco, se ha demostrado un incremento de la supervivencia a 5 años del 23,4%, en las personas participantes de los programas de cribado.

El cáncer de colon, el tumor de mayor incidencia en España, con 40.926 nuevos casos diagnosticados el último año, es uno de los tres tumores que podría detectarse precozmente, e incluso en algunos casos evitarse, gracias a los programas de cribado pero la asociación reconoce la necesidad de realizar campañas de difusión ya que estima que sólo el 50% de la población sabe de la existencia de los programas de cribado en cáncer colorrectal, siendo la colonoscopia la principal prueba diagnóstica que se conoce en cáncer de colon. Respecto a la prueba del TSOH como método de diagnóstico, solo el 30% la conoce, lo que hace que el nivel de participación en las pruebas de detección precoz sea muy bajo.

En el caso de cáncer de colon, las personas en riesgo medio por esta enfermedad son aquellas que tienen entre 50 y 69 años por lo que, conseguir que toda la población de esta franja etaria acceda a los programas de cribado de cáncer de colon, reduciría la morbimortalidad por este tipo de tumor.

El Test que puede salvarte la vida

El TSOH, a diferencia de la colonoscopia, es una prueba indolora, no invasiva, rápida y cómoda que puede realizarse en casa. Se trata de una prueba que se realiza cada dos años que anticipa la detección del cáncer antes de que este se produzca, lo que convierte a esta prueba en el mejor método preventivo del cáncer de colon. Se trata, además, de una prueba no invasiva y, por lo tanto, nada molesta, que trata de determinar la presencia de sangre no visible en las heces con el objetivo de detectar a tiempo pólipos o lesiones en el colon que podrían derivar en un tumor maligno. Otro de los aspectos positivos que contempla el TSOH como medida preventiva, es que el coste de esta prueba es de 2€ frente a los 200€ de la colonoscopia.