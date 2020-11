La llamada se produjo a la policía local de Segovia hace unos días y la difusión de una grabación de la misma a través de las redes sociales ha alcanzado cierta viralidad. “Mi compañera y yo estamos confinadas en casa porque hemos dado positivo y no podemos salir a la calle. Nuestras amigas también han dado positivo y están también en cuarentena. Lo que pasa es que nosotras somos fumadoras, pero entiéndame, estamos metidas en cuatro paredes, necesitamos aunque sea fumarnos un piti… ¿Nos podéis hacer el favor de comprarnos el tabaco?”.

Esta era la inusual llamada que atendió la policía local de Segovia, que tras escuchar la petición informó a las ciudadanas de que la policía no está para frivolidades.

Posteriormente las supuesta confinadas -toda la grabación transpira un inequívoco aire de vacile– distribuyeron entre las amistades el chascarrillo hasta que finalmente otra lo colgó en Twitter el pasado lunes. No duró mucho. Conscientes de que bromear con los agentes de la ley acerca del confinamiento puede que no sea del gusto de todos, el mensaje se retiró de Twitter pocas horas después, cuando ya la grabación corría de móvil en móvil. Oficialmente, desde la jefatura de la policía local segoviana, no hay constancia del suceso.