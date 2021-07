IU y PP pactan una rebaja del IBI en Palazuelos del 10%

Pleno en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma con una mala noticia para empezar y otra buena. La mala: el pleno empezaba trasmitiendo fuerza y salud al único concejal ausente, el portavoz de Ciudadanos y presidente de la Mancomunidad de la Atalaya José González Mayoral, convaleciente en el hospital tras padecer un ictus, estable dentro de la gravedad del caso. La buena noticia; recordatorio de que quedan cuatro días para que un vecino del pueblo, David Llorente, debute en las olimpiadas. En el pleno se acordó colgar una pancarta en la casa consistorial para dar aliento al joven piragüista y se hace un llamamiento a los vecinos para que cuelguen mensajes del ánimo con el olímpico convecino, que en el frontal de su casco ostenta con orgullo las siglas del club de piragüismo de Palazuelos. En la escuela del pueblo ya se han adelantado.

Realmente, el pleno tuvo poca historia en cuanto a puntos ordinarios, básicamente la licitación a pagar en tres años del centro social de Carrascalejo, que esperemos tenga más uso que el de Robledo. Para abaratarlo, el PSOE propuso reutilizar paneles solares, y el equipo de climatización por bomba de calor de la fallida piscina cubierta del Polideportivo Arroyo de la Vega. En el pleno, el alcalde Jesús Nieto dio lectura al informe del técnico que desaconseja la reutilización habida cuenta que los equipos de 2008 han quedado desfasados e implementarlos en la nueva obra dificultaría la contratación de la obra; al no estar en garantía el adjudicatario se vería exonerado en caso de mal funcionamiento. Total, decenas de miles de euros tirados a la basura.

No fue 2020, ni este tampoco, el año de las piscinas, por la medidas covid y las restricciones la empresa adjudicataria, Sima Deporte y Ocio, tuvo pérdidas. La ley dice que cuando hay condicionantes objetivos ajenos a la concesionaria que hacen que la contrata incurra en desequilibrio económico, el ayuntamiento debe compensarlos. Reequilibrar las cuentas costará del orden de 5.000€.

Más caro resultará -Nieto habla de unos 100.000€- la medida estrella del pleno: el anuncio de rebajar un 10% el coeficiente del IBI a aplicar en 2022 para viviendas. No es un 10% lineal sino reducir en esa proporción el coeficiente que aplica el ayuntamiento sobre el valor catastral de modo que en el caso de Palazuelos pasará del 0.55% actual al 0.495% en 2022. ¿A santo de qué la medida? IU venía amagando con presentar una moción para reducir el 15% del IBI en los locales con actividad comercial afectada por el covid. El PP lo veía bien, pero entiende que en la práctica es sumamente difícil de implementar, pues la ley no permite exenciones del tipo se bonifica el IBI a Fulano, Mengano y Zutano, y hay que hacerlo sobre un conjunto de epígrafes fiscales. Dicho de otra manera, para beneficiar al de bar en unos pocos euros, lo mismo se beneficiaba a una factoría de bastantes miles. Al final la “extraña pareja” PP-IU que ya dirige el municipio, acordó un descuento para todos, algo que va por sistema en los programas municipales del PP pero rara vez en los de IU.

Más. Resulta que el principal argumento del Equipo de Gobierno para tapar bocas cuando desde la oposición se propone esta inversión o la otra, es reclamar al proponente que de dónde sacan para meter en lo nuevo, seguía recordando Bravo. Dirigiéndose a los de IU, en un tono que parecía decir os la están colando por la escuadra, Bravo les retaba a “ustedes serán ahora los que se encarguen de decir de dónde quitan para esta rebaja”. Para PP e IU “la mejora general de la situación de la deuda” permite estas alegrías, de manera que adelante con los faroles. El PSOE se abstuvo y los restantes 8 (Podemos, DNP, PP y Ciudadanos) votaron a favor.

No tuvo tanta suerte IU con otra moción, que en el fondo solo pedía abrir una mesa de encuentro con el resto de administraciones para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio. El tema viene a cuento de una oleada de actos vandálicos en el pueblo pero que en el texto de IU adquiría tintes apocalípticos. Que sí delincuencia, que si un joven de 19 años asistido por sobredosis, que si otros dos a la fuga perseguidos por la Benemérita, carreras a lo Fast&Furious en Carrascalejo, quebrantos a las farolas, pintadas, contenedores, pandilleros, bancos y mobiliario urbano arruinado…

En la intervención Martín no hizo sinó acentuar estos tintes dramáticos que convierten al tranquilo Palazuelos en algo así como el Bronx de los 70, concitando una reacción general en contra por los grupos de la oposición. Desde Podemos, Bene Rodao pedía no criminalizar a la juventud, en tanto que los protagonistas de las carreras de coches en Carrascalejo a veces suben de los 30 años. También Verónica Rincón, de DNP consideraba desmedido el relato del de IU, hacer de la anédota categoría. Reconocía que ciertamente en las últimas semanas han menudeado actos de vandalismo pero “estigmatizar” a todo el pueblo poniéndolo como una barriada de Tegucigalpa no responde para nada con la realidad, y más bien estamos ante “actos puntuales”, que es lo que piensa la mayoría del vecindario, o al menos de la mayoría de munícipes. Bravo inquiría al de IU que para qué quería una mesa con la Diputación o la Junta, sin competencias en la materia, si hablando con la subdelegación bastaba y sobraba. “Pida usted que creemos un cuerpo de policía local”, retaba. El PP se inclinó por abstenerse, dejando solos a los de IU. “No podemos entender que PSOE, Podemos o DNP nieguen el auge del vandalismo y la delincuencia en el pueblo”, insistía IU, inasequible al desaliento.