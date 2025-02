7 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido una vez más al Gobierno de Mazarías que lleve a cabo los trabajos necesarios para arreglar el hundimiento producido junto al camino peatonal del valle del Clamores.

La formación presentó un ruego en la última sesión plenaria del Ayuntamiento para urgir al equipo de Gobierno a que acometa cuanto antes el arreglo de este socavón, producido hace más de un año, con el fin de evitar posibles riesgos.

Izquierda Unida hizo esta demanda por última vez el pasado mes de octubre, cuando el socavón ya llevaba meses vallado y sin repararse. El grupo municipal también pidió información sobre este asunto en el Pleno celebrado en mayo de 2024. El concejal de Medio Ambiente señaló entonces que este agujero se produjo en parte de la solera de la bóveda del Clamores, por lo que no se podía intervenir hasta que no bajara el nivel de agua y entráramos en una época estival más favorable. “Estamos en febrero de 2025 y la concejalía todavía no ha intervenido”, aseguran desde IU.