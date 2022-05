El pasado lunes se celebraba en el juzgado número 1 de Segovia acto de conciliación entre IU Segovia, en la persona de su coordinador provincial José Luis Ordóñez, y el secretario de movimientos sociales de la formación, Carlos Serrano, y el diputado provincial del PP, Jaime Pérez, que acusa a los de IU de difamación por sostener en rueda de prensa que Pérez dejó la dirección de su empresa, JM Plaseges Agua, en manos de un familiar directo para poder beneficiarse de una línea de ayudas de la Junta de Castilla y León.

Este es el segundo acto de conciliación en el que se instaba a la retractación pública por parte de IU. Sostiene Pérez que su empresa jamás se ha dedicado a las actividades beneficiadas por las ayudas de la Junta, la depuración de aguas, siendo la suya exclusivamente centrada en analítica de aguas, sin que tampoco exista coincidencia en las fechas. En razón de estos argumentos, tanto la empresa como Pérez presentaron querella reclamando 90.000€ a los dos dirigentes de la coalición.

Pero tal como pasara en el primer acto de conciliación, el habido con la empresa, tampoco esta vez ha habido retractación ni Pérez renunciado a su querella, por lo que se abre la veda de un juicio que, de resultar condenatorio, sería otro torpedo en las ya complicadas finanzas de la formación.

Para IU, y según ha manifestado José Luis Órdóñez, la acusación no ha querido conciliar. Ha recordado Ordóñez que, meses después de la rueda de prensa de IU, ni el señor Pérez ni la propia Diputación han explicado nada. “Estamos ejerciendo como portavoces de la sociedad. La sociedad quiere transparencia, quiere saber cómo se maneja el dinero público, y no hemos recibido ninguna explicación. No nos gusta este mutismo”, señalaba.