8 Comments

Izquierda Unida manifiesta su rechazo al pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la aprobación inicial del proyecto de Presupuestos para 2024. El grupo municipal lamenta que se evidencie de nuevo la buena sintonía del Gobierno de Mazarías con la ultraderecha, algo que no supone ninguna sorpresa, ya que el alcalde se ha mostrado favorable anteriormente a los acuerdos entre ambas fuerzas. “Son los presupuestos que le gustan a Vox, que ha decidido apoyarlos sin poner ninguna pega y sin haber concretado ninguna aportación relevante. Esto demuestra la cada vez mayor cercanía entre estos partidos”, señala Ángel Galindo.

IU considera inaceptable que Partido Popular y Vox, en la rueda de prensa conjunta ofrecida este lunes, hayan vendido estas cuentas como austeras y eficientes. Entre otras medidas, “estos presupuestos duplican el gasto en atenciones protocolarias (de 38.500 a 76.000 euros) y aumentan en 15.500 la partida de publicidad y propaganda. El presupuesto incluye también el aumento de liberaciones en el equipo de Gobierno (de 7 a 10), aprobado al inicio del mandato. Además, se ha multiplicado por cinco el gasto destinado a los grupos políticos y, como ya se anunció, se han contratado dos vehículos de alta gama por un importe de 120.000 euros por 4 años. “

El portavoz de IU recuerda que este incremento en gastos, que poco tiene que ver con los intereses y las necesidades de la ciudadanía segoviana, se realiza a la vez que se aumenta de la tasa de basuras y la eliminación de una bonificación del 3,5% del IBI a quienes tengan el pago domiciliado (el 80 % de los recibos).

“Mazarías está muy cómodo llegando a acuerdos con la extrema derecha. Dos partidos que prometían bajar la presión fiscal y aplicar políticas de austeridad y eficiencia acaban haciendo todo lo contrario a costa de los segovianos y segovianas. Es vergonzoso que con estos datos vendan sus presupuestos como austeros y contra el despilfarro”, apunta Galindo.

La formación recuerda que el PP trató de aprobar una vergonzosa subida de retribuciones (hasta los 75.000 euros al año para el alcalde y los tenientes de alcalde – el máximo permitido por ley -) que no salió adelante porque no contaron con ningún apoyo, tras la reacción y las críticas de la sociedad segoviana. Ahora quieren vender como austeridad no subirse el sueldo, como si fuese una obligación a la que deciden renunciar.

“Es bastante inviable que estas actuaciones vayan a realizarse a lo largo de este ejercicio. Para que el Ayuntamiento venda estos terrenos hay que realizar trámites urbanísticos previos, licitar la venta y, una vez se vendan, licitar las actuaciones vinculadas. Se trata de inversiones prioritarias y muy necesarias para la ciudad que no se van a ejecutar a lo largo de este año. Además, dependemos de que se puedan incluir como patrimonio municipal y que haya o no un comprador”, explica Galindo.

La formación critica que en este acuerdo haya salido a relucir el parking de Los Tilos, junto al Paseo del Salón, algo que vuelve a mostrar un gran desconocimiento de la ciudad y de los problemas que han supuesto los otros aparcamientos de Segovia por su escasa utilización (además de un alto coste para las arcas públicas). “La derecha insiste en construir una infraestructura innecesaria que supondría un claro perjuicio tanto para las arcas municipales como el patrimonio de Segovia, el cual pertenece a toda la ciudadanía. Seguiremos oponiéndonos frontalmente a esta medida y exigiendo protección para esta zona verde de la ciudad”, señala el portavoz de IU.

Para Izquierda Unida es una mala noticia que las cuentas municipales vayan a salir adelante con el apoyo de un partido que promueve la xenofobia y que niega el cambio climático y la violencia machista, o que cuente con un concejal que en el último Pleno insinuó que se produjo un “pucherazo” en las últimas elecciones generales. Por todo ello, el grupo municipal votará en contra de la propuesta de aprobación inicial de los Presupuestos en el Pleno extraordinario de este viernes.