El nuevo concejal de IU en el Real Sitio de San Ildefonso, Tomás Menéndez, empieza fuerte. En aplicación de una decisión tomada por la asamblea local de IU tras la renuncia de su predecesora, África Martín, el pasado mes de mayo, Menéndez informaba al alcalde de la decisión de IU de abandonar la Junta de Gobierno Local así como las dos atribuciones delegadas, en Hacienda y en Igualdad. Asimismo informaba al alcalde Samuel Alonso que da por roto el acuerdo alcanzado a principios del mandato. “Realmente no ha funcionado. Pretendíamos ser un socio preferente pero a la hora de la verdad esta preferencia no se ha visto por ningún sitio, si gustaba alguna propuesta de África, pues la sacaban adelante, pero si no, no. Y al revés, si algo no gustaba a IU ellos seguían adelante con lo suyo”, explica Menéndez.

Se dificulta así la gobernabilidad del municipio, al quedar el PSOE con 6 votos y en minoría frente al resto de grupos, pero Menéndez recuerda que el de IU no era un pacto de Gobierno. “Era más bien un pacto de funcionamiento. No apoyamos en su día la investidura de Alonso y en los primeros presupuestos votamos en contra -a pesar de ser su predecesora la responsable de Hacienda- si bien al siguiente nos abstuvimos”, recuerda el concejal.

Pacto no pacto

Tal como explica Menéndez, en el segundo pleno, el que había de sentar las bases de funcionamiento del pleno para el resto del mandato (ROF, liberaciones, dietas), se llegó a un acuerdo entre PSOE e IU por el cual se daba “voz y voto” al representante de IU en la Junta de Gobierno. En La Granja es tradición que todos los grupos tengan presencia en la junta, pero con voto y cobro de dietas (unos 100€ por sesión) solo los del PSOE, y desde 2019 y en función del acuerdo, el de IU. En la práctica la Junta apenas se ha reunido. En adelante, IU estará en la junta como el resto de portavoces, de oyente: sin dietas y sin voto.

Otro punto del acuerdo inicial que ahora se rompe era las delegaciones de competencias (cargos no remunerados). Martín obtenía la de Hacienda en tanto se nombraba como “delegada” de Igualdad a la tercera de la lista de IU, Estela Gibaja. Delegada entre comillas por cuanto una delegación de competencias del alcalde solo se puede derivar en un edil electo. El caso es que en La Granja las comisiones funcionan, si funcionan, como “equipos de trabajo”, con un edil del equipo de Gobierno delegado del alcalde que a su vez delega en algún integrante del “equipo”, que era el caso de Gibaja, y que también ha renunciado al cargo. “En la práctica era una cosa simbólica”, explica Menéndez.

La ruptura del pacto puede entenderse como un endurecimiento de la oposición de IU en el consistorio pero con matices, porque lo cierto es que como socio la formación ha sido poco complaciente con Alonso, facilitándole los presupuestos solo en una ocasión y por la vía de la abstención. Otras muchas veces ha votado juntamente con la oposición. Como socio pues, IU ha sido más bien voluble, pero tampoco como oposición ha brillado demasiado alto. Con la ruptura del “pacto de funcionameinto” se abre otra etapa en el consistorio.