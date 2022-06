9 Comments

El 23 de junio se presentaba en la Plataforma Anti-OTAN de Segovia, compuesta por el Colectivo Republicano Antonio Machado, Foro Social de Segovia, Asamblea Popular Republicana de Segovia, Izquierda Castellana, Izquierda Unida y Partido Comunista de España, que “renace” con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid, que hasta el 25 de junio se celebra en Madrid.

En Segovia, la izquierda del PSOE, con la significativa excepción de Podemos, parecen haber encontrado en la Alianza Atlántica un argumento de movilizaciónen unos momentos en que la guerra de Ucrania ha puesto a la organización militar en el ojo del huracán e implicada en una guerra que apareja cuantiosos prejuicios económicos.

Como primera iniciativa, la plataforma anima a participar en la cumbre por la paz, a modo de “anti-cumbre OTAN”, a celebrar en Madrid y que tiene como hilo conductor el rechazo a la alianza y reiterar la petición de una salida de España de la organización. También llama a participar en la manifestación con el lema “No a la OTAN. No a las guerras. Por la paz” saldrá a las 12h del domingo 26 de junio de la Plaza España, también en Madrid. La plataforma concluye su comunicado con “¡OTAN NO, bases fuera! ¡No al militarismo, no al imperialismo, no a la guerra!”