IU reclama al PP que retome el proyecto del ascensor de San Millán

Izquierda Unida insta de nuevo al Gobierno del PP a que recupere el proyecto del ascensor entre San Millán y el paseo de El Salón. El grupo municipal critica que a día de hoy Segovia no cuente ni con esta infraestructura ni con el proyecto alternativo que el PP anunció para poder mejorar la accesibilidad en la zona.

La formación recuerda que durante el pasado mandato el anterior Gobierno trabajó intensamente para dotar de una partida económica al proyecto del ascensor y dejar hechos todos los trámites urbanísticos necesarios, algo que requiere muchos meses de gestión. Existía una asignación presupuestaria de 600.000 euros y ya se habían dado los pasos necesarios para su construcción.

Sin embargo, según asegura la formación de Galindo, el PP, en una de sus primeras medidas tras entrar a gobernar, decidió eliminar dicha partida debido a que el ascensor “no era estéticamente de su agrado”, un argumento fuera de lugar dada la relevancia del proyecto. El Gobierno de Mazarías anunció que realizaría un proyecto alternativo de remontes mecánicos en la zona, que en cualquier caso sería mucho más caro y no a corto plazo, pues habría que retomar todos los trámites administrativos.

IU lamenta que todavía “no haya señales de esa alternativa anunciada”. No se ha dado ningún paso y no se ha contemplado ninguna partida relativa a esta cuestión en los presupuestos presentados para 2025. Lo único que ha transmitido el PP es que los “hipotéticos remontes mecánicos supondrían una inversión de varios millones de euros para la cual haría falta financiación externa”.

La realidad es que actualmente no hay previsión de que Segovia vaya a contar con alguna de estas infraestructuras a corto plazo. IU considera esto injustificable, teniendo en cuenta que el proyecto del ascensor que ya estaba previsto podría haber estado en funcionamiento este mismo año si el PP no hubiera suprimido la partida. “Es importante que reconsidere esta situación y no ponga más excusas, que cree la partida y ejecute la inversión, porque los pasos urbanísticos están dados”, asegura IU.

La formación insiste en que el ascensor es una medida muy importante en materia de accesibilidad y movilidad que permitiría comunicar el casco histórico con el barrio de San Millán. Esta infraestructura, muy demandada por la ciudadanía, cumple con los objetivos de accesibilidad “mucho mejor que cualquier rampa u otro tipo de remonte mecánico”.

Precisamente, en lo que se refiere a accesibilidad, Izquierda Unida recuerda que el PP anunció “a bombo y platillo” que invertirían 300.000 euros al año. Sin embargo, las medidas del PP en esta materia “no han cumplido las expectativas”. Según asegura IU, “no solo eliminó la partida del ascensor (600.000 euros), sino que en 2024 solo ha sido capaz de ejecutar un tercio de los 300.000 presupuestados. Además, el PP llevó a cabo una modificación presupuestaria con la que minoraron 100.000 euros de dicha partida”.