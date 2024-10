Izquierda Unida votará en contra de la propuesta de Ordenanzas Fiscales del Gobierno de Mazarías. La formación rechaza el aumento de la presión fiscal que plantea el Partido Popular, con “una subida de la tasa de basuras de más de un 25% (26 euros) y un incremento desproporcionado que va a afectar a numerosos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles”.

IU insiste en que el PP, tras años hablando de “infierno fiscal en la ciudad, ha mentido a la ciudadanía”. “En la campaña de las elecciones Municipales el alcalde aseguró que no subiría impuestos y que donde mejor estaba el dinero era en el bolsillo de los segovianos”, apunta el portavoz Ángel Galindo. “Han tenido dos oportunidades para cumplir con su palabra, la incumplieron en el pasado ejercicio y este año vuelven a las andadas”, señala.

Según Galindo “para 2024 el PP retiró la bonificación del 3,5% del IBI por tener los recibos domiciliados y además aumentó la tasa de basuras un 17% (15 euros). Por otro lado, a principios de año el Gobierno municipal incrementó el billete del autobús urbano un 15%. De cara a 2025, lejos de revertir esta tendencia, el PP vuelve a incrementar la recaudación municipal a costa de la ciudadanía. El Gobierno de Mazarías de nuevo volvió a mentir al asegurar que tras la modificación del tipo de gravamen del IBI del 0,48 a 0,65 (aprobada en junio) no habría alteraciones significativas en este impuesto”.

Sin embargo, recientemente Izquierda Unida denunció que en 2025 algunas personas sufrirán incrementos de hasta un 36% en sus recibos del IBI, tal y como muestra la documentación que un particular hizo llegar al grupo municipal. “Aunque habrá casos de pequeñas bajadas, habrá otros en los que se producirá una subida anual muy relevante, llegando en algunos casos a los 200 euros. El PP demuestra que no es un partido de fiar en materia fiscal, ya que afirma una cosa pero después hace todo la contrario”, apunta Galindo.

Con relación a este impuesto, Izquierda Unida ha propuesto alternativas, como gravar a las viviendas vacías o aplicar un IBI diferenciado a los establecimientos de mayor valor catastral que no sean viviendas (supermercados, oficinas bancarias…), algo que permite la Ley de Bases de Régimen Local y que permitiría reducir estas subidas tan importantes a las familias trabajadoras. El PP no ha querido saber nada de estas propuestas.

Tasa de Basuras

“La tasa de basuras ha sido justificada por el Gobierno de Mazarías como una imposición del Gobierno central, argumentando que no se busca un aumento recaudatorio. Sin embargo, si esto fuera cierto, se habrían implementado medidas compensatorias, como una reducción del IBI, lo cual no ha ocurrido, incrementando así la recaudación a costa de los vecinos y vecinas”, señala Izquierda Unida.

IU destaca que la nueva ley de residuos persigue que quienes más residuos generan paguen más y que se bonifiquen las buenas prácticas en la gestión de residuos. No obstante, algunas de las bonificaciones propuestas no podrán aplicarse a partir de enero, como la relativa a un plan municipal de compostaje, que aún no ha sido creado, o la bonificación por el uso del punto limpio, que se pospondrá hasta el segundo semestre. En consecuencia, aunque la recaudación será inmediata, las bonificaciones y las mejoras en la gestión de residuos no lo serán, ni tendrán carácter retroactivo.

IU también recuerda que la tasa de basuras se basa en el coste del servicio, pero en este cálculo no se ha contemplado la gestión de los residuos orgánicos. Una gestión adecuada reduciría el coste del tratamiento de los residuos, lo que podría impactar positivamente en la tasa.

Además, critican la falta de campañas informativas sobre el uso del contenedor marrón. “Lo único que hemos recibido son quejas del alcalde sobre el mal uso del contenedor y los sobrecostes derivados de ello”, comenta Galindo. “El PP no ha tomado las medidas necesarias para concienciar a la ciudadanía, a pesar de contar con recursos para ello”.

Finalmente, IU recuerda que en el anterior mandato, bajo su gestión, se obtuvieron subvenciones europeas para campañas informativas sobre residuos, y que, aunque había presupuesto disponible este año, aún no se ha hecho efectiva una segunda subvención. Por estas razones, el grupo votará en contra de las nuevas Ordenanzas Fiscales en el próximo Pleno.