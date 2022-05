4 Comments

Izquierda Unida ha presentado una alegación al plan parcial del ensanche de La Granja solicitando que todo el terreno, más de 230.000m2 y principal bolsa de suelo para la expansión inmobiliaria del municipio, pase a suelo rústico. Recuerdan en la formación que el plan se aprobó en 2005, en el 2011 se incluyó en el PGOU dimensionado incialmente para mil viviendas (finalmente recticado a 630) y que ya recibió el voto en contra de la formación. Han pasado pues 11 años de su inclusión en el PGOU y 17 del plan parcial periodo en el que estos 230.000m2 se han mantenido como suelo urbanizable “sin que se haya puesto ni una sola piedra”, afirman en un comunicado.

Precisamente, para evitar los excesos en las declaraciones de suelo urbanizable, la Junta de Castilla y León aprobaba en 2014 disposición transitoria tercera de la Ley 7/2014, según la cual todo el suelo urbanizable no desarrollado en un determinado plazo (8 años para el relativo a La Granja) pasaba a suelo rústico. Por suelo “no desarrollado” hay que entender que no hubiera entrado en la fase de ordenación detallada, que es precisamente lo que ha motivado la aprobación ahora del plan parcial. Izquierda Unida reclama precisamente que no se aplique este precepto de manera que todos los terrenos vuelvan a la naturaleza de suelo rústico, lo que preservaría un paisaje de alto valor ambienta, en parque natural y en la margen izquierda del Cambrones.

Además, IU considera que el plan parcial fue hecho en tiempos de “burbujas inmobiliarias”, de manera que actualmente no se ajusta a la realidad demográfica. Lamentan también que se conciba un desarrollo inmobiliario basado en viviendas unifamiliares, “menos eficientes que las colectivas”, con un grave impacto ambiental y también un notable desembolso municipal, pues según afirma IU, el plan “no se podría comenzar a construir hasta que el ayuntamiento haya proporcionado a todo el sector las dotaciones básicas (luz, agua, gas, asfaltado, etc.) Además, el propio informe económico dice que, al no estar redactados los proyectos de reparcelación y urbanización, la estimación carece de rigor y es sólo una evaluación técnica, entre otras carencias.

“Por todo lo explicado, Izquierda Unida considera que lo más conveniente sería, ajustar el suelo a una necesidad real y modesta de vivienda. Si no fuera posible (por plazos o intereses), es mejor dejar que el suelo vuelva a ser rústico y tratar el planeamiento urbanístico del municipio de forma realista y con tiempo para realizar los estudios necesarios”.