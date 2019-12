IU espera que la renuncia a construir el parking del Salón se haga definitiva

IU, socio del Gobierno municipal, ha mostrado su satisfacción por la resolución del contrato del aparcamiento del Salón (Los Tilos) que recibirá el visto bueno del pleno este 27 de diciembre y ha expresado su confianza de que este sea un paso definitivo para que el Ayuntamiento renuncie a cualquier intención de construir la infraestructura, pese a que la normativa urbanística aún lo permite.

La aprobación de este dictamen, si bien resuelve definitivamente el contrato con Isolux Corsán, aún no descarta la opción de construir el aparcamiento en esta zona, ya que el Peahis ha dejado el paseo de los Tilos fuera de su ámbito de protección y este fue precisamente uno de los motivos por los que IU votó en contra del Plan urbanístico. No obstante, en opinión del grupo municipal, este dictamen debería suponer un punto y final a las intenciones de realizar este parking, “un proyecto que no responde a una necesidad real y que supondría un ataque al patrimonio natural de nuestra ciudad”, señalan en una nota de prensa.

“Izquierda Unida siempre ha mostrado su firme oposición a este proyecto con base en la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y de nuestro patrimonio frente a intereses económicos y privados que puedan perjudicarlos. Nuestra organización ha insistido en numerosas ocasiones en que este parking de pago es innecesario no solo por el escaso uso de los otros aparcamientos de la ciudad, sino también por el alto coste público que estas infraestructuras han supuesto para las arcas públicas debido a su poca utilización”, continúa el escrito en el que se recuerda cuestiones como los 3,2 millones de coste para la ciudad del reequilibrio económico del parking de Padre Claret, o los 3,6 millones derivados de la gestión del aparcamiento de José Zorrilla.

El Grupo que lidera Ángel Galindo se ha mostrado orgulloso de su lucha a lo largo de un cuarto de siglo para impedir las intenciones de realizar este aparcamiento primero por parte del PP (en el paseo del Salón) y luego del PSOE (en la Ladera de Los Tilos), y preservar así esta zona de Segovia. “Si bien se trata de un asunto que siempre ha suscitado polémica, se puede percibir una cada vez mayor conciencia ciudadana en torno a la defensa de nuestros paisajes y a una movilidad sostenible”, opina el político.

“Segovia no debe solucionar sus problemas a base de políticas de cemento y hormigón, sino que debe seguir trabajando para garantizar el mantenimiento de nuestro medio natural y de todos los elementos que hacen de Segovia una ciudad Patrimonio de la Humanidad”, se lee en la misma nota en la que se subraya que “hay que remarcar además que el actual equipo de Gobierno ya está estudiando el establecimiento de aparcamientos disuasorios como alternativa a los aparcamientos de pago, que no solo no han logrado resolver los problemas de movilidad de la ciudad, sino que han supuesto un alto coste económico”.