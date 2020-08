IU denuncia nuevas inundaciones en la depuradora de La Granja

La foto está tomada tras las tormentas del pasado 12 de agosto en la depuradora del Real Sitio de San Ildefonso. Y según explica IU Segovia, autora de la foto, la instalación permaneció así anegada desde las 15:00 horas del 13 de agosto a las 10:00 del 15 de agosto. Por este tramo pasan las aguas residuales de San Ildefonso antes de su derivación a las balsas de depuración. Una vez “recicladas” las aguas se vierten supuestamente limpias al Pontón.

Supuestamente en tanto IU Segovia sospecha que la falta de capacidad y deficiencias en la gestión de la depuradora inciden en vertidos periódicos de aguas residuales no depuradas al Pontón. Así el pasado 29 de julio, denunciaban ante la fiscalía medioambiental estos vertidos a partir de un vídeo, tomado en otoño de 2019, en el que se evidencian aguas al parecer no depuradas fluyendo a chorro en el Pontón tras lo que parece una tormenta. Para IU estos vertidos se repiten con cierta regularidad y avalan que las cosas no se están haciendo bien. De ahí que hayan incorporado esta foto de ayer al dossier presentado ante la fiscalía.

A juicio de la formación, además, cabe considerar que el Pontón es el principal abastecimiento de agua de boca, bien que posteriormente potabilizada, para todo el alfoz de Segovia y parte de la capital. Al tiempo, recuerdan los centenares de personas que diariamente se bañan en el pantanos y que podrían estar haciéndolo en aguas contaminadas por vertidos residuales.