8 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida critica que el Partido Popular haya priorizado los intereses particulares del Restaurante San Marcos frente a la protección del patrimonio de la ciudad y el cumplimiento de la normativa. La formación lamenta la laxitud del equipo de Gobierno a la hora de restringir los aparcamientos de vehículos en el entorno de la iglesia de la Veracruz, uno de los principales monumentos de Segovia, enmarcado en el conjunto de arbolado y alamedas de la ciudad de Segovia y declarado Bien de Interés Cultural.

Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno del Partido Popular fue la retirada de las rocas que el anterior equipo de gobierno colocó para evitar aparcamientos en las inmediaciones de la Veracruz, un terreno municipal calificado como suelo rústico protegido, en el que, entre otras cuestiones, está prohibido aparcar.

A preguntas de Izquierda Unida en el Pleno de julio, el equipo de Gobierno alegó que esas rocas (similares a las que abundan en la zona) no eran estéticamente adecuadas y no encajaban en la normativa. La realidad es que, tras retirar dichas rocas, el Partido Popular no tomó ninguna medida para evitar que volvieran a aparcarse coches en la zona más cercana a la iglesia, un terreno en el cual, por su tipología, no está permitido el uso como aparcamiento.

Esta situación ha provocado, por un lado, que se produzca un impacto ambiental hacia el propio suelo (que estaba comenzando su proceso de revegetación), y por otro, un claro impacto visual (mucho mayor que el que producían las rocas) en el entorno del monumento por la alta presencia de coches en una zona prohibida junto al establecimiento situado en el área.

En la comisión de Urbanismo del 20 de octubre se informó de que no se había interpuesto ninguna denuncia por aparcamiento indebido en esta zona, donde el Ayuntamiento colocó dos señales a finales de septiembre indicando la prohibición de estacionamiento. Hay que remarcar que las rocas fueron retiradas a principios de julio, y que dichas señales no se instalaron hasta que no acabó la temporada de verano.

Según IU, esto da a entender que el Ayuntamiento, lejos de una intención de proteger este espacio y evitar la presencia de vehículos, ha permitido que se pueda aparcar junto al Restaurante San Marcos. De este modo se genera un perjuicio a la ciudad al facilitarse el estacionamiento de coches sobre suelo rústico protegido municipal, situación de la que ha salido beneficiado un particular. Por otro lado, desde el punto de vista estético, las dos señales permanentes instaladas son menos adecuadas que las propias rocas.

El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, apunta que “las posibles necesidades de un negocio privado nunca pueden justificar la actuación del Gobierno del PP, que debería haber priorizado el cumplimiento de la normativa frente a intereses particulares”

Restaurante San Marcos

Según la formación de Galindo, más allá de todo lo mencionado, hay que tener en cuenta que este establecimiento, que es el único que ha salido beneficiado de esta situación, tiene abierto un expediente de restauración de la legalidad por haber realizado obras en la terraza ejecutadas sin licencia. Todo el procedimiento desde que se retiran las rocas (en julio) y se permite que se aparque en un terreno municipal (sin poner señales de prohibición hasta finales de septiembre) se produce mientras se estaba resolviendo dicho expediente.