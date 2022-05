Nota de prensa de Izquierda Unida de Segovia

Izquierda Unida de la provincia de Segovia valora muy positivamente la nueva Ley del Aborto para los derechos sexuales y reproductivos en Castilla y León. Para la organización, esta nueva legislación supondrá muchas garantías en provincias como Segovia, mientras que afirma que los avances que se incorporan en la nueva norma sobre el derecho al aborto en nuestro país son urgentes y necesarias. La nueva ley plantea garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública, en el centro más cercano, de forma accesible para todas.

IU subraya que ha denunciado previamente que la IVE es un derecho que no se estaba garantizado en la sanidad pública de la provincia. Según los informes del Ministerio de Sanidad, en cuatro provincias castellanoleonesas, entre ellas Segovia, no se ha comunicado una sola interrupción voluntaria del embarazo entre 1988 y 2018. Según el Área de Mujer de IU Segovia, esto no significa que en la provincia no se demandase la IVE, sino que en todos los casos se derivaba a estas mujeres a centros sanitarios de otras provincias (teniendo que recorrer en algunos casos largas distancias) o tenían que acudir a clínicas privadas.

Además, destaca la mejora y ampliación de prestaciones y derechos en el ámbito de la salud sexual y de la igualdad. La ley recoge las demandas históricas del feminismo y recupera el derecho de las jóvenes de 16 a 17 años a decidir autónomamente sobre su sexualidad. Así es reconocido en la ley de autonomía del paciente, dictaminándose los 16 años como límite, subraya añadiendo que se refuerza también la obligación del personal sanitario de actuar con base en los principios del parto respetado y se incluye así el consentimiento informado de las mujeres ante intervenciones invasivas.

Siempre según la formación, esta nueva norma también ha destacado porque reconoce el derecho de las mujeres a una baja temporal por menstruaciones dolorosas e incapacitantes. Considera muy importante que se reconozca una incapacidad temporal cubierta al 100% por el Estado, y que no requiera un plazo mínimo de cotización.

IU advierte, finalmente, que demandará que la Junta de CyL cumpla con las respectivas leyes y derechos en salud sexual de las mujeres, que chocan frontalmente con las propuestas de VOX en nuestra comunidad. A pesar de que este partido no tiene competencias en materia de Igualdad, está dispuesto a marcar la agenda del gobierno de la Junta ante la condescendencia del PP.

Por último, la organización considera necesario que la Junta aumente las consultas de matrona.