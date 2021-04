8 Comments

El portavoz de IU, Ángel Galindo, ha advertido que la negativa del PSOE a sacar del Gobierno a la concejala, Gina Aguiar, “está generando tensiones en el equipo de Gobierno” y ha reclamado que la alcaldesa tome ya la decisión de cesar a la edil si no se marcha ella por voluntad propia. “Hay tensiones porque vemos que nuestros socios de Gobierno tratan de normalizar y justificar estas actitudes y por ahí no pasamos. Al final, esta diferencia de criterios en temas tan sensibles nos genera una tensión grande en el equipo de Gobierno.”, ha declarado a acueducto2.com.

IU forma parte del Gobierno de la ciudad en coalición con el PSOE, pero las diferencias de criterio en esta cuestión son evidentes y están abriendo una grieta aún de consecuencias incalculables, en las relaciones entre los socios, pese a que la alcaldesa, Clara Luquero, trataba la pasada semana de dotar de normalidad esta “discrepancia de criterios”, según la denominó.

Sin embargo, Galindo ha apuntado la verdadera dimensión de este enfrentamiento: “No entendemos ese empecinamiento del PSOE en defender lo indefendible. Creemos que no hay otra salida que no sea la dimisión de la concejala. Lo que no entendemos es seguir defendiendo actitudes irregulares que por mucho que se hayan hecho así toda la vida no tienen ninguna excusa para no abordarlas y cambiar la situación.” dijo.

Una concejalía del PSOE

Las declaraciones se han hecho después de que este 19 de marzo se produjeran nuevas denuncias desde el Grupo municipal del PP desvelando que el técnico contratado por Cultura —mediante acumulación de contratos menores— para operar los sistemas de sonido e iluminación habría cobrado también “a mayores” sus servicios, inevitablemente exclusivos para los contratadores, a empresas externas que realizaron actividades en dependencias municipales.

Sobre esta cuestión dijo que “en el departamento de Cultura se han generado unas dinámicas poco apropiadas y esto es consecuencia de un Gobierno monocolor durante tantos años.” Además subrayó que “esta es una concejalía de los socialistas y es una gestión del PSOE y son ellos los responsables de lo que se ha venido haciendo estos años”.

Galindo se desvincula así de la gestión de Cultura y sus irregularidades pero no de sus criterios políticos y de su posición crítica hacia sus socios porque “entramos en el Gobierno para realizar proyectos, pero no solo eso, sino también para apostar por un ayuntamiento de puertas abiertas, que no generase dudas en las contrataciones y que sea lo más transparente posible y, por tanto, lo mismo que defendíamos en la oposición lo defendemos ahora en el Gobierno: Ante este tipo de actitudes y problemas, la concejala debe dimitir o cesarla la alcaldesa”, concluyó.