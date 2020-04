Intercambio de aplausos y caravanas de sirenas

Los sanitarios y policías, algunos de los que conforman la primera línea de lucha contra el coronavirus reciben cada día el apoyo ciudadano con los aplausos que se producen desde ventanas y balcones cada día, a partir de las 20.00 horas.

Sin embargo, también entre estos grupos se producen escenas de ánimo y reconocimiento mutuo, como ocurrió este 12 de abril cuando el personal y los voluntarios del Samur madrileño desplazados a Segovia decidieron acudir al cuartel de la Policía Local para aplaudir a los agentes, que a su vez devolvieron la ovación.

El intercambio de ánimos no pareció suficiente para sanitarios y policías que poco después decidieron montar una larga comitiva de vehículos para desplazarse, con las luces y sirenas encendidas y entre aplausos desde las ventanas, hasta el hospital general y reproducir las palmas de reconocimiento, esta vez dedicados a los sanitarios y personal del hospital de Segovia.

La activación de las sirenas de los vehículos de emergencia es una constante a las 20.00 horas desde que se inició el confinamiento. Se trata de una manera de que los profesionales devuelvan a la población los aplausos y el calor que se les brinda desde las ventanas y de fortalecer una comunión creada en estos momentos difíciles.

También, en estos semanas han sido varias las ocasiones en las que las fuerzas de seguridad han “sorprendido” a personas, sobre todo niños, por ejemplo con felicitaciones a golpe de sirenas o “cumpleaños feliz” amplificado por la megafonía de los coches.

Andalucía prohíbe las felicitaciones de cumpleaños

De momento pueden hacerlo, algo que no ocurre ya, por ejemplo, en Andalucía donde la delegación del Gobierno y las subdelegaciones han instado a los ayuntamientos a que prohíban a las policías locales participar en actividades, por ejemplo, de felicitación de cumpleaños a niños confinados mediante el uso de sus sirenas o megafonía.

La delegación del Gobierno andaluza ha recordado que la Policía Local, en virtud del estado de alarma, no depende de los Ayuntamientos, sino del Ministerio del Interior y que la labor de los agentes es la seguridad y asegurar que se cumplen las medidas de confinamiento y no participar en eventos festivos.

“En Castilla y León no hay ninguna orden en este sentido, de momento”, aseguran desde la subdelegación del Gobierno de Segovia a preguntas de acueducto2.com.