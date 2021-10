Igea, preocupado por “lo que está ocurriendo con las instalaciones militares”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado este 7 de octubre “preocupado sobremanera por lo que está ocurriendo con las instalaciones militares”, en referencia a proyectos dependientes del departamento de Defensa que está pendientes en distintos puntos de la comunidad entre los que apuntó Segovia, en referencia a la Unidad que debería sustituir al PCMASA2 (Base Mixta) y Zamora, donde esta pendiente de poner en marcha el proyecto de recuperación del campamento de Monte la Reina. También citó el riesgo de que la Escuela de drones de San Andrés de Rabanedo, del Ejército del Aire, se traslade de León a la Rioja. Igea pidió en este sentido al presidente, Pedro Sánchez, “que haga honor a sus compromisos con la comunidad”.

El portavoz regional se mostró dispuesto a acudir a la manifestación popular convocada en Zamora para reclamar al Gobierno de España que dote los presupuestos de 2022 con una partida específica para el proyecto de recuperación del campamento militar de Monte la Reina, en la ciudad de Toro, a la vez que recordó que la Junta, la Diputación de Zamora y hasta la entidad, Caja Zamora, ya han puesto sobre la mesa partidas económicas. De hecho, el político liberal se mostró dispuesto a asistir a la protestas convocada para el próximo día 15 en Zamora precisamente para reclamar la puesta en marcha de este proyecto.

Como se sabe, la expectativa de la llegada de una Unidad de Artillería a Segovia ha llevado en las últimas semanas a la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, a pedir la implicación económica de la Junta y la Diputación para facilitar la llegada de una Unidad de Artillería aunque, pese a tratarse de infraestructuras de su competencia exclusiva, Defensa no ha mostrado ninguna disposición a realizar aportaciones económicas y la propia Luquero lo ha justificado en distintas ocasiones “porque me han dicho que no tienen dinero”.

Sobre esta situación, Igea consideró que resulta “sorprendente que nos sugieran que debemos financiar parte de unas infraestructuras cuya competencia no es de esta comunidad”.