5 Comments

IE University impulsa en 2024 iniciativas destinadas a reducir la generación de residuos en el campus. Este objetivo se enmarca dentro del ‘10 Year Challenge’ de IE University, un proyecto estratégico impulsado por la Oficina de Sostenibilidad de IE University, que plantea retos anuales para proteger el planeta entre 2020 y 2030, en línea con los ODS de Naciones Unidas.

Para conseguir esa reducción de residuos, IE University pondrá en marcha proyectos de concienciación, análisis y rediseño de procesos en el campus. La estrategia de sostenibilidad de IE University impulsa a través de su actividad la protección del planeta, la concienciación y promoción de una sociedad más equitativa para garantizar un futuro mejor.

“En IE University tenemos el compromiso de generar un impacto positivo para el planeta. Dentro de nuestro ‘10 Year Challenge’, trabajamos desde 2020 a 2030 en retos anuales que impulsan la sostenibilidad. Dentro de nuestra apuesta educativa, este año hemos puesto en marcha el Master in Sustainability and Business Transformation. Y nos llena de orgullo ver cómo nuestro claustro de profesores dedica más de 15.000 horas cada año a la formación de alumnos de grado y de posgrado en sostenibilidad. Nuestro objetivo es integrar la sostenibilidad de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra institución”, afirma Isabela del Alcázar, Global Head of Sustainability de IE University.