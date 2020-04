Hugo, el crack segoviano del pádel de 6 años

Hugo, de Segovia, tiene 6 años recién cumplidos, y lo que más le gusta en este mundo es el pádel. Estos días están siendo muy complicados para todos, pero en especial para los más pequeños de la casa, ya que no están pudiendo sentir la libertad de movimiento a la que están acostumbrados. Pero el confinamiento no tiene límites con imaginación, y Hugo ha terminado montando su pista en la terraza de casa. Sus vídeos son ya de tal éxito que la federación de Pádel habla de “una nueva estrella” y la sección de “deportes” de Antena3 le dedicaba un buen pedazo de información. A través de una cuenta de Instagram (@hugo_padelzone), Hugo comparte sus entrenamientos y las sorpresas que el día le trae, como esta llamada de felicitación del as del pádel Sanyo Gutierrez.