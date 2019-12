La adolescente activista contra el cambio climático Greta Thunberg sorprendía hoy 28 de diciembre a sus fans colgando una foto suya en su cuenta de Instagram y relativa a una montería celebrada en Sotosalbos (Segovia) en la que participó durante su estancia en España por la pasada cumbre climática. Invitada por el senador del PP segoviano Javier Maroto, accionista del coto “El ciervo cornudo”, Greta pasó una emocionante jornada de caza que ella misma describe en su perfil.

“Javier Maroto se conoce los fangales y dio bien pronto con un encame de libro y por las trazas pintaba gorrina sola. Ya se sabe, dónde hay gorrina no tarda verraco, así que nos pusimos al acecho, alejando perros, con la idea de caer al embosque. No más de treinta minutos y desde la emisora cantaron: “Greta, va a tu posición”, así que le doy al cerrojo y apresto el Blaiser R8 Magnum, que dónde yo voy va él. Pero en lo que besaba yo la carrillera veo una moto a todo gas saliendo el jaral y, sin tiempo, le pego al bulto. Todo tan rápido que lo más que vi fue la pezuña trasera izquierda saltando y lo que quedaba del bulto enjarándose por los espinos. Marré el primer golpe pero con la suerte de dejarle cojo y a sabiendas que el gorrino estaba mitad en el morral. De ahí no sales, chavalote, me dije”, explica en su cuenta de Instagram la joven activista ambiental contra el cambio climático, que como cazadora hizo gala de una enorme sangre fría.

Lo confirma Paloma Sanz, pareja de Greta en el puesto. “Era un lance peligroso pero a pesar de su juventud ella lo tenía controlado. La verdad es que se conoce que estos suecos, como tienen la caza al barrunte de asignatura en Primaria, nos sacan mucha ventaja”, manifestaba la presidenta del PP segoviano. No por ello dejaba de ser incierto el desenlace del cuadro, de donde Greta mandó a su par a por los perros, dos estupendos podencos, Mjolnir y Gungnir. “Con ellos estoy siempre segura, así que cuando voy de cumbres por el cambio climático siempre me los llevo con la idea de echar un lance. Como así fue. Pues basta que les dijera “Mjolnir por el flanco, tú Gungnir, de las traseras”, que así acechada la postura barrunta sangre y busca salida. Y allí estaba yo, esta vez más apostada que San Roberto, que me digo esta se la clavo al puerco en la ceja, pues estaba a quince pasos y ahí el Blaiser es como un muro. Y así que fue, que al salir al espante el bicho le arreo uno en toda la cabeza que cayó al suelo más muerto que Frascuelo, un verraco que no bajaba de las quince arrobas. Ni más ni menos, que no me invento nada por mi padre”, concluye la activista sueca.

Fuentes del PP explican que fue una cacería la mar de exitosa, con varios corzos y seis jabalíes que ya no causaran más estragos al agro segoviano. Para celebrarlo, la cuadrilla se desplazó a la Matita de Collado Hermoso, donde uno de los verracos fue horneado al nabo escandinavo en honor a la joven Greta y sus padres. “Una velada muy alegre en que tras dar buena cuenta de la pieza nos pusimos a copazos cantando las típicas (“Menudos cuernos los tuyos” o “A Aquilina le gusta el fusil”) entre otras”, aclaraba el presidente de la Diputación y anfitrión de la cena, Miguel Ángel de Vicente.

Sin embargo, tan pronto se colgó la historia en Instagram desde algunos perfiles falsamente ecologistas se acusaba a Greta Thunberg de “doble moral” y de incrementar su huella ecológica. “Es gente que no sabe ni lo que dice -explicaba un portavoz de la activistas escandinava-, corzos y verracos emiten mucho metano y solo desde la caza podemos equilibrar la población excedente. Además Greta tira con munición verde desde que hizo la primera comunión y nunca caza con gasóleo, ni cepos, ni mala arte alguna. La verdad que siempre hay negacionistas que desacreditan por pura maldad. Estamos acostumbrados”.