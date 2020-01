Final feliz en la búsqueda de una mujer desaparecida en Ortigosa del Monte

Esta vez acabó bien. Sobre las 19 horas del 3 de enero la subdelegación de Gobierno en Segovia suspendía el operativo de búsqueda de Silvia G. O. a la que se buscaba desde primeras horas de la mañana tras desaparecer de su casa en Ortigosa del Monte (Segovia) en la tarde-noche del 2 de enero.

Vecina de la localidad de Ortigosa y de 44 años de edad, Silvia G.O. salió de su casa para dar un paseo por las proximidades del pueblo el 2 de enero. Al no regresar a casa y a la mañana siguiente, su hijo denunció la desaparición y tanto Guardia Civil como vecinos voluntarios iniciaron el despliegue de búsqueda por los alrededores del pueblo. En paralelo, la familia colgó en las redes información y fotos de la desaparecida solicitando la colaboración ciudadana. La operación revistió especial dramatismo habida cuenta de, al parecer, problemáticas de depresión que padece la mujer. Finalmente, y según la subdelegación de gobierno, se localizó a la vecina de Ortigosa en buen estado físico en una casa que fuera de sus abuelos, en el mismo Ortigosa del Monte. No obstante, se trasladó a la mujer al hospital de Segovia para su observación.