Fin del “permiso retribuido”, entre los ERTEs y la falta de mascarillas

Normalidad sería la palabra que define el fin del “permiso retribuido recuperable” en Segovia. La Federación Empresarial lamenta que el sistema de distribución de mascarillas haya dejado de lado los centros de trabajo; los sindicatos –CCOO, UGT– alertan de la falta de información sobre los ERTEs en curso, que ya afectan a 10.000 trabajadores. Unos y otros hablan de que al menos en esas primeras horas de retorno a la “normalidad” no hay constancia de denuncias sobre incumplimientos en la severa normativa de distancia interpersonal, aunque en la FES refieren algún caso aislado de empresa de menor dimensión que no ha podido abrir por caracer de EPIs.

Partamos de la base de que con la administración pública sin apenas cambios respecto a la situación anterior (servicios esenciales y resto “teletrabajando”), con hostelería y comercio no alimentario cerrado a cal y canto, y con el campo y la industria agroalimentaria considerada “esencial“, esto es, que no han tenido permiso estos días, poco queda en Segovia. Alguna que otra fábrica y, sobre todo, la construcción. Ahora bien, no pocas de estas empresas se han acogido al ERTE, con lo que a la hora de la verdad el impacto del “regreso” en Segovia no ha tenido una incidencia especial.

“En la construcción algunas empresas de las grandes pidieron ERTE por fuerza mayor, se les fue denegado, y lo han tramitado por Causas Organizativas”, explican en UGT. La diferencia está en que el segundo tipo de regulación de empleo, el que antes del Covid19 venía siendo el estándar, la empresa asume el pago de cotizaciones a la SS por el tiempo de duración del ERTE, en tanto que los pagos del subsidio de desempleo si descuentan en el periodo global al que tuviera derecho al trabajador. Hay otra diferencia, los ERTEs por causas organizativas deben comunicarse a los sindicatos. “Y esto no está pasando, nos falta información, si nos viene un trabajador y pregunta si su empres está en ERTE le tenemos que decir que no lo sabemos”, explican en CCOO. Tanto CCOO como UGT registraban una petición a la Junta al respecto.

Han vuelto al trabajo en la circunvalación de Segovia, con alguna denuncia aislada de falta de equipación. En la obra privada, poca actividad. La indispensable. En el sector mantener la distancia interpersonal es especialmente complicado en según que tajos, al tiempo que subsisten dudas sobre como aplicar el Real Decreto es aspectos como la obra menor, las reformas,

“La distribución de mascarillas no ha sido la más acertada”

Esta normalidad es compartida por la FES, donde la prioridad está en la consecución de equipos de protección. De momento, sigue imperando la carestía aunque se espera que los pedidos, firmados semanas atrás, empiecen a llegar con regularidad a finales de esta misma semana. Al respecto, Andrés Ortega, presidente de la FES, criticaba el sistema habilitado por el Gobierno para la distribución de un primer lote de mascarillas quirúrgicas para la población llamada a reincorporarse a sus trabajos. El mecanismo utilizado, la entrega de mascarillas en los nodos de comunicación, puede ser ideal en una gran ciudad, no en Segovia. “Los transportes públicos se usaban apenas para ir a los polígonos, pues ahora menos. Hubiera sido mejor no dejar de lado a la FES en ese reparto, que el reparto se hubiera realizado en los puestos de trabajo, no en los autobuses”, explica Ortega.