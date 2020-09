Fernández (Podemos) insiste en Segovia en investigar las residencias por el covid

El impacto de la pandemia en las residencias de mayores en Segovia se cifra, en el cálculo más conservador, en 400 personas, con una mortalidad total registrada de más de 700. Tal y como recuerdan desde Podemos, en Castilla y León la situación de las personas mayores en las residencias ha sido objeto de diferentes denuncias por parte de familias, sindicatos, Fiscalía, ONG como Médicos sin Fronteras o las resoluciones del Procurador del Común. Denuncias que según Pablo Fernández, portavoz de la formación en Castilla y León y el 16 de septiembre de visita por Segovia, ponen en evidencia los déficit del modelo de atención residencial y la gestión de la pandemia.

“En estos meses hemos sido testigos de mucho sufrimiento en las residencias de mayores, las familias tienen derecho a saber lo que ha ocurrido, la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad porque solo sabiendo lo que ha pasado seremos capaces de enmendar los errores y que no vuelva a pasar”, afirma Fernández. “Por eso hemos solicitado hace ya muchos meses, y seguimos exigiendo, una Comisión de Investigación en sede parlamentari”, señalaba el portavoz regional.

Para los morados, esta comisión no es el final del recorrido, es precisamente el punto de salida para repensar todo el modelo y mejorarlo. Un sistema que, en palabras de Fernández, “privilegia a los centros residenciales privados y donde las plazas públicas son abrumadoramente minoritarias, un sistema de atención que entrega el cuidado de nuestros mayores a manos de grandes grupos empresariales participados por fondos buitre”, señaló.

Según explica Julieta Alba, de Podemos Segovia, este sistema de residencias ya partía de una situación de déficit recursos y que ha tenido que recurrir de manera generalizada al confinamiento de los propios residentes en las habitaciones como única forma de garantizar la salud de las personas mayores, con el consiguiente impacto en la salud física y mental de nuestros mayores. Además, Alba añade que la nueva guía de actuaciones en residencias es muy completa, pero quedará en papel mojado si no se aumentan recursos y personal. “El protocolo anti-covid es coherente, pero triplica el trabajo del personal y no se podrá aplicar si no se hace lo mismo con el número de efectivos. Tenemos que aprender de los errores”, explicaba Alba. De la misma forma, Guillermo San Juan, portavoz de Podemos Segovia, ha demandado la apertura y puesta en marcha de las dos plantas que todavía siguen cerradas en la Residencia Mixta de la capital, y que está suponiendo que a día de hoy decenas de personas no estén pudiendo utilizar el servicio.

Nota de prensa de Podemos Segovia